EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 – Operative Stärke und positiver Free-Cashflow-Trend – Wertberichtigungen auf Ebene Sport1 (nicht liquiditätswirksam)

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Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 – Operative Stärke und positiver Free-Cashflow-Trend – Wertberichtigungen auf Ebene Sport1 (nicht liquiditätswirksam)



30.04.2026 / 17:40 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 – Operative Stärke und positiver Free-Cashflow-Trend – Wertberichtigungen auf Ebene Sport1 (nicht liquiditätswirksam) Der Konzernumsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr um 2,0 % auf 412,1 Mio. CHF (Vorjahr: 404,1 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis betrug aufgrund von einmaligen nicht cash-wirksamen Wertberichtigungen und ausserordentlichen operativen Kosten -131,8 Mio. CHF.

Das Management setzt die beschlossenen Massnahmen zur Verbesserung der Profitabilität und Liquidität weiterhin konsequent um.

Reduktion der Finanzverbindlichkeiten um -3.9 % und Verbesserung der Liquidität um 29,9 %

Operative Performance: Bereinigtes Ergebnis unterstreicht die solide Substanz des Kerngeschäfts

Positiver Ausblick: Deutlicher Aufwärtstrend beim Free Cashflow in den letzten Monaten Pratteln, 30. April 2026 – Die Highlight-Gruppe erwirtschaftet soliden Konzernumsatz 2025. Konzernentwicklung im Geschäftsjahr 2025 Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 verlief aus Sicht des Unternehmens insgesamt zufriedenstellend. Der Konzernumsatz belief sich auf 412,1 Mio. CHF und lag damit produktionsbedingt um 2,0 % über dem Vorjahreswert von 404,1 Mio. CHF. Im Berichtszeitraum konnte der Konzern seine Liquidität weiter erhöhen und gleichzeitig die Finanzverbindlichkeiten reduzieren. Damit wurde die finanzielle Basis des Unternehmens nachhaltig gestärkt. Dabei erwirtschaftete das Segment Film produktionsbedingt höhere Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr, während das Segment Sport und Event niedrigere Aussenumsätze auswies. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag aufgrund von Wertberichtigungen im Bereich Sport und Event sowie ausserordentlicher operativer Kosten bei -131,8 Mio. CHF nach -6,4 Mio. CHF im Jahr 2024. Mit einem Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner von -135,8 Mio. CHF nach –27,7 Mio. CHF im Vorjahr verringerte sich das Ergebnis je Aktie gegenüber dem Vorjahr von –0,49 CHF auf

–2,39 CHF. Fokus auf Liquidität und Free Cashflow Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2025 die Kapitalstruktur nachhaltig optimieren. Die Liquidität wurde signifikant um 29,9 % gesteigert, während die Finanzverbindlichkeiten um 3,9 % abgebaut wurden. Besonders erfreulich ist der Trend der letzten Monate: Die Gruppe verzeichnet eine kontinuierlich positive Entwicklung des Free Cashflows. Dies ist das direkte Resultat der konsequent umgesetzten Effizienzprogramme, Kostenreduzierungen auf allen Ebenen und einer optimierten Mittelbewirtschaftung, was die finanzielle Handlungsfähigkeit für die Zukunft nachhaltig sichert. Einmaleffekte belasten bilanzielles Ergebnis Das ausgewiesene Betriebsergebnis (EBIT) von -131,8 Mio. CHF (Vorjahr: -6,4 Mio. CHF) ist massgeblich durch strategische, nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Bereich Sport und Event sowie Sondereffekte geprägt. Infolge dieser buchhalterischen Korrekturen belief sich das Eigenkapital zum Stichtag auf -3,3 Mio. CHF. Entwicklung der operativen Segmente 2025 Segment Film: Im Bereich Kinoproduktion wurde im Jahr 2025 mit der Herstellung von insgesamt sieben Eigen- und Co-Produktionen begonnen. So starteten die Dreharbeiten zu „Steckerlfischfiasko“ als bislang zehnte Verfilmung der Eberhofer-Reihe, zu der von Bora Dagtekin inszenierten Komödie „Der perfekte Urlaub“ – einer Fortsetzung zu dem Kinoerfolg „Das perfekte Geheimnis“ – sowie zu einem neuen „Resident Evil“-Film unter der Regie von Zach Cregger. Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr siebzehn Filme in die deutschen Kinos gebracht, darunter „Das Kanu des Manitu“, der umsatz- und besucherstärkste Film des Jahres 2025. Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel konnte der Marktanteil auch im Jahr 2025 dank eines ausgewogenen Portfolios und starkem Fokus auf deutsche Produktionen bei 4 % gehalten werden. Im Bereich Free-TV haben sich vor allem die Erstlizenzen von „Hagen – Im Tal der Nibelungen“, „Manta Manta – Zwoter Teil“ und „Sonne und Beton“ (alle RTL) sowie „Caveman“ (ProSiebenSat.1) umsatzrelevant ausgewirkt. Die Umsatzerlöse im Segment Film stiegen im Berichtsjahr um 23,5 % auf 310,4 Mio. CHF (Vorjahreswert: 251,4 Mio. CHF). Die übrigen Segmenterträge, die weitgehend von den aktivierten Filmproduktionen beeinflusst werden, reduzierten sich um 12,3 % auf 126,8 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 144,6 Mio. CHF). Gleichzeitig stiegen die Segmentaufwendungen um insgesamt 11,8 % auf 433,0 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 387,2 Mio. CHF). Das Segmentergebnis lag mit 5,3 Mio. CHF um 44,6 % unter dem Niveau des Vorjahrs (Vergleichsperiode: 9,5 Mio. CHF). Segment Sport und Event: Die TEAM-Gruppe legte den Schwerpunkt im Jahr 2025 auf die Unterstützung der UEFA beim Abschluss des ersten Finals des Geschäftszyklus 2024/25 bis 2026/27.

Die Highlight Event AG konnte das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abschliessen. Sowohl die Verkaufs-, Betreuungs- und Vertragsumsetzungsaktivitäten im Sponsoringbereich (Eurovision Song Contest und Wiener Philharmoniker) als auch die allgemeine Beratungstätigkeit und Medienverkäufe (nur Wiener Philharmoniker) verliefen sehr positiv.

Die Aussenumsätze des Segments Sport und Event lagen mit 101,7 Mio. CHF um 33,4 % unter dem Vergleichswert des Vorjahrs (152,7 Mio. CHF). Die Segmentaufwendungen erhöhten sich aufgrund von einmaligen Sondereffekten um 42,0 % von 168,3 Mio. CHF auf 239,0 Mio. CHF, während die übrigen Erträge sich von 4,8 Mio. CHF auf 5,6 Mio. CHF leicht steigerten. Aussichten auf das Geschäftsjahr 2026 Das Management setzt die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Bilanz und zur weiteren Steigerung der Profitabilität weiterhin mit höchster Priorität um. Die positiven Tendenzen beim Free Cashflow und der Liquidität bestätigen, dass sich die Highlight-Gruppe auf dem richtigen Weg befindet. Die Inflation, steigende Energiepreise, das weiterhin verhaltene Konsumverhalten sowie die aktuellen politischen Krisen führen zu einer erhöhten Planungsunsicherheit für das Geschäftsjahr 2026. Darüber hinaus steht die Medien- und Unterhaltungsbranche in Deutschland durch KI-generierte Inhalte und stagnierende Budgets unter Druck. Der Verwaltungsrat kann einen Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit der Highlight-Gruppe nicht ausschliessen. Der Verwaltungsrat überwacht wie schon im Vorjahr auch im laufenden Jahr die aktuelle Situation und überprüft regelmässig die getroffenen Massnahmen. In der Kinostaffel 2026 sind nach derzeitigem Stand mindestens neun Neustarts vorgesehen. Zu den Höhepunkten zählen die Eigenproduktionen „Der perfekte Urlaub“ von Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin – die Fortsetzung des Millionenhits „Das perfekte Geheimnis“ aus 2019 – sowie „Steckerlfischfiasko“, der mittlerweile zehnte Teil der beliebten Eberhofer-Reihe. Im Segment Sport und Event liegt der Fokus auf der Erfüllung aller Verträge und einer strategischen Neuausrichtung der TEAM AG. Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich im Juni 2026 stattfinden. Der deutsche und englische Geschäftsbericht 2025 sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2025 sind ab heute auf der Unternehmenswebsite unter www.highlight-communications.ch verfügbar. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2025 2024 Abw. in % Umsatzerlöse 412,1 404,1 2,0 EBIT -131,8 -6,4 n/a EBITDA 95,8 77,5 23,6 Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -146,7 -29,7 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -135,8 -27,7 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -2,39 -0,49 n/a Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 134,3 36,4 n/a Segmentumsatz Film 310,4 251,4 23,5 Sport- und Event 101,7 152,7 -33,4 Segmentergebnis Film 5,3 9,5 -44,6 Sport- und Event -131,4 -10,6 n/a

in Mio. CHF 31.12.2025 31.12.2024 Abw. in % Bilanzsumme 491,2 624,6 -21,4 Eigenkapital -3,3 151,9 n/a Eigenkapitalquote (%) n/a 24,3 n/a Finanzverbindlichkeiten 191,3 199,0 -3,9 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 21,8 16,8 29,9



Die Jahresrechnung der Highlight Communications AG in Mio. CHF 31.12.2025 31.12.2024 Abw. in % Bilanzsumme 233,7 498,0 -53,1 Eigenkapital 145,0 400,8 -63,8 Eigenkapitalquote (%) 62,0 80,5 -18,5 Punkte Finanzverbindlichkeiten 74,5 81,8 -8,9



Für weitere Informationen:



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