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12.11.2026 15:30:03

EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026

12.11.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026

  • Der Konzernumsatz lag bei 256,5 Mio. CHF (Vorjahr: 264,7 Mio. CHF).
  • Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 40,3 Mio. CHF
    auf 95,9     Mio. CHF (Vorjahr: 55,6 Mio. CHF).
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich um 21,1 Mio. CHF
    auf -    10,5 Mio. CHF (Vorjahr: –31,6 Mio. CHF).

Pratteln, 12. November 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich in den ersten neun Monaten 2026 im Rahmen der Erwartungen.

Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten 2026

  • Der Konzernumsatz belief sich zum 30. September 2026 auf 256,5 Mio. CHF und lag damit 3,1% unter dem Vorjahreswert. Dies ist insbesondere auf tiefere Umsatzerlöse im Segment Sport und Event zurückzuführen.
     
  • Der operative Konzernaufwand belief sich auf 373,1 Mio. CHF und blieb damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (372,4 Mio. CHF).
     
  • Die eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen wie auch die Optimierung der operativen Kosten zeigten Wirkung:  Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich von -31,6 Mio. CHF auf -10,5 Mio. CHF. Auch das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich gegenüber den ersten neun Monaten 2025 von -41,4 Mio. CHF auf -20,8 Mio. CHF.

Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 steht ab heute im Internet unter
www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.
 

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick    
Angaben für den Konzern nach IFRS    
       
in Mio. CHF 01.01. bis 30.09.2026 01.01. bis 30.09.2025 Abw. in %
Umsatzerlöse 256,5 264,7 -3,1
EBITDA 95,9 55,6 72,6
EBIT -10,5 -31,6 n/a
Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)		 -20,8 -41,4 n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner -15,2 -31,2 n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,27 -0,55 n/a
Segmentumsatz       
Film 199,0 189,7 4,9
Sport und Event   57,4 75,0 -23,4
Segmentergebnis       
Film 0,6 2,2 -73,7
Sport und Event   -6,1 -30,0 n/a
       
in Mio. CHF 30.09.2026 31.12.2025 Abw. in %
Bilanzsumme 430,2 491,2 -12,4
Eigenkapital -22,7 -3,3 n/a
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 181,7 191,3 -5,0
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		 25,5 21,8 17,1
 
 
       
 
Für weitere Informationen:		        
       
Highlight Communications AG      
Investor Relations      
Netzibodenstrasse 23b      
CH-4133 Pratteln BL      
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch		      
         

 


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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