Highlight Communications Aktie
WKN: 920299 / ISIN: CH0006539198
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12.11.2026 15:30:03
EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
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EQS-News: Highlight Communications AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
Pratteln, 12. November 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich in den ersten neun Monaten 2026 im Rahmen der Erwartungen.
Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten 2026
Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 steht ab heute im Internet unter
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 816 96 96
|Fax:
|+41 61 816 67 67
|E-Mail:
|ir@hlcom.ch
|Internet:
|www.hlcom.ch
|ISIN:
|CH0006539198
|WKN:
|920299
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120070M14NLE1CDR38
|EQS News ID:
|2433864
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433864 12.11.2026 CET/CEST
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