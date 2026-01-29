EQS-News: HMS Bergbau AG: Eigene Kohlemine in Botswana startet Produktion

EQS-News: HMS BERGBAU AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News

HMS Bergbau AG: Eigene Kohlemine in Botswana startet Produktion

Produktionsstart erfolgt

Exklusive Vermarktungsvereinbarung für die HMS Bergbau

Erweiterung der Wertschöpfungskette schreitet planmäßig voran

Berlin, 29. Januar 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110) („HMS Bergbau“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat die Übernahme von 51 % der Anteile an der Maatla Resources (Pty.) Ltd („Maatla“), Botswana, erfolgreich abgeschlossen.

Maatla verfügt über eine Abbaulizenz für metallurgische Kohle in einem Gebiet mit einer Gesamtfläche von rund 45 km2. In den vergangenen Jahren hat Maatla auf dem Gelände eine hochmoderne Kohlemine inklusive einer integrierten, hocheffizienten Verarbeitungsanlage errichtet. Das Lizenzgebiet liegt in einem bekannten und bereits erschlossenem Kohleabbaugebiet mit hervorragender Infrastruktur und verfügt auf Basis der bisher erfolgten Explorationsbohrungen über gutachterlich bestätigte Kohle-Ressourcen von mehr als 94 Mio. Tonnen. Der Produktionsbeginn von hochenergetischer Exportkohle ist bereits erfolgt und die Produktion wird nun sukzessive hochgefahren. Ab Erreichen der vollen geplanten Produktionskapazität im Laufe des Jahres sollen in einem ersten Schritt im Tagebau etwa 1,2 Mio. Tonnen hochwertige metallurgische Kohle für industrielle Anwendungen pro Jahr produziert, vor Ort verarbeitet und exportiert werden. Die HMS Bergbau verfügt über eine exklusive Vermarktungsvereinbarung für 100 % der von Maatla produzierten Kohle. Mittelfristig ist eine Ausweitung der jährlichen Produktion auf bis zu 3,6 Mio. Tonnen geplant.

Mit der Transaktion erweitert die HMS Bergbau ihre Wertschöpfungskette planmäßig und sichert sich die exklusiven Vermarktungsrechte für die gesamte Produktion. Die HMS Bergbau erwartet bereits im laufenden Geschäftsjahr positive Effekte auf Umsatz und Konzernergebnis. Bereits 2026 sollen die Aktivitäten in Botswana einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag zum Umsatz beisteuern.

Dennis Schwindt, CEO HMS Bergbau: „Die weltweite Nachfrage nach Kohle wird neben Asien insbesondere durch Afrika getrieben. Botswana gilt als die Schweiz Afrikas. Das Land verfügt über eine stabile Demokratie, vergleichsweise hohen Wohlstand und eine gute wirtschaftliche Lage. Wir freuen uns sehr, mit unserer Mine nun direkt vor Ort die Bedürfnisse unserer Kunden bedienen zu können. Durch unsere Beteiligung an Maatla sichern wir uns Zugriff auf ein Kohlevorkommen, das wir selbst abbauen, verarbeiten und vermarkten können.“

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG zählt zu den führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Öl und Gas, Zement, Erzen und anderen Produkten. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über präferierten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

