HMS BERGBAU Aktie
WKN DE: 606110 / ISIN: DE0006061104
|
19.08.2026 11:05:04
EQS-News: HMS Bergbau AG legt vorläufige Geschäftszahlen für 1. Halbjahr 2026 vor
|
EQS-News: HMS BERGBAU AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
HMS Bergbau AG legt vorläufige Geschäftszahlen für 1. Halbjahr 2026 vor
Berlin, 19. August 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, „HMS“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und
HMS hat in den ersten sechs Monaten ein insgesamt starkes Handelsgeschäft mit Massenschüttgütern und Flüssigbrennstoffen verzeichnet. So waren die Monate März und April die bislang erfolgreichsten Monate in der Unternehmensgeschichte mit Blick auf die bewegte Tonnage. Darüber hinaus wurden die Aktivitäten bei Metallerzen deutlich ausgebaut. Für das Förderprojekt Langpan in Südafrika hat HMS eine exklusive Abnahmevereinbarung über mindestens 8 Jahre zur kompletten Abnahme der Chromerzförderung getroffen.
Ein wichtiger Meilenstein war im ersten Halbjahr der Produktionsstart der Kohleminen von HMS in Südafrika und Botswana. Es wird erwartet, dass beide Kohleminen noch 2026 die Vollproduktion erreichen und in der Folge signifikante Ergebnisbeiträge liefern.
Dennis Schwindt, CEO HMS Bergbau: „Wir sind mit der Entwicklung im ersten Halbjahr sehr zufrieden. Alle Unternehmensbereiche haben sich positiv entwickelt und tragen zu unserem Wachstum bei. Unser Handelsgeschäft hat sich sehr gut entwickelt, Einschränkungen durch die Sperrung der Straße von Hormus konnten wir durch einen stärkeren Handel in Südostasien überkompensieren. Besonders freuen wir uns, dass unsere Kohleminen die Produktion gestartet haben. Im weiteren Verlauf dieses Jahres werden wir dort die Produktion sukzessive hochfahren. Wir erwarten dann auch entsprechend positive Ergebnisbeiträge.“
Nach der guten Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt HMS ihre Prognose für das Gesamtjahr, wonach der Umsatz auf 2 Mrd. Euro steigen soll. Für das bereinigte EBITDA wird ein Anstieg von 23,1 Mio. Euro in 2025 auf 35 Mio. Euro in 2026 erwartet. Das genaue Ausmaß der weiteren Ergebniseffekte durch die laufenden Aktivitäten bei dem südafrikanischen Bergbauunternehmen Hoshoza Resources Vryheid ist derzeit noch nicht eingrenzbar.
Der vollständige Halbjahresbericht 2026 steht ab dem 30. September 2026 auf der Unternehmenswebsite www.hms-ag.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.
Über HMS Bergbau AG:
Die HMS Bergbau AG ist eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erzen, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auf der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.
Kontakt:
19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HMS Bergbau AG
|An der Wuhlheide 232
|12459 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 65 66 81-0
|Fax:
|030 65 66 81-15
|E-Mail:
|hms@hms-ag.com
|Internet:
|www.hms-ag.com
|ISIN:
|DE0006061104
|WKN:
|606110
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299004BSTX10BXHV941
|EQS News ID:
|2385638
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385638 19.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HMS BERGBAU AG
Analysen zu HMS BERGBAU AG
Aktien in diesem Artikel
|HMS BERGBAU AG
|40,90
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.