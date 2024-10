EQS-News: HMS Bergbau AG: Rekord-Halbjahr 2024 unterstreicht Wachstumskurs

EQS-News: HMS BERGBAU AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose

Corporate News vom 30. September 2024 HMS Bergbau AG: Rekord-Halbjahr 2024 unterstreicht Wachstumskurs Umsatz HJ2024: + 11% auf EUR 731,4 Mio.

EBITDA HJ2024: +24% auf EUR 7,9 Mio.

Ausweitung der Handelsfinanzierungen

Ausbau des Handelsvolumens

Liquidität HJ2024: EUR 36,2 Mio.

Prognose 2024 bestätigt: EUR 1,3 Mrd. Umsatz; EBITDA im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Berlin, 30. September 2024: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat heute ihren Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht. Einmal mehr bestätigt das Rekordzahlenwerk den seit einigen Jahren eingeschlagenen Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres baute die HMS Bergbau AG ihre Marktposition in den unterschiedlichen regionalen Märkten international weiter aus. Wesentliche Grundvoraussetzung dafür war die erhebliche Ausweitung der Handelsfinanzierungen, die neben der Akquirierung von Neukunden eine der Grundsäulen beim Ausbau des Handelsgeschäftes darstellt. Im Hinblick auf den angestoßenen Transformationsprozess vom Kohlehändler zum international aufgestellten Rohstoffhandels- und -vermarktungskonzern wurden u.a. auch die Optimierung der Wertschöpfung durch die vertikale Integration von Förderung, Umschlag und Transport, die Ausweitung des Handels auf Erze, Metalle, Zementprodukte und Petcoke sowie die planmäßige Expansion in Märkten wie den USA, Afrika und Fernost als weitere Erfolge erreicht. Zum 30. Juni 2024 wurden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 731,4 Mio. (Vj. EUR 656,7 Mio.) generiert, was einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von rund 11 Prozent entspricht. Der aus der Ausweitung der gehandelten Tonnagen resultierende Umsatzanstieg von EUR 74,7 Mio. führte im ersten Halbjahr 2024 zu einem EBITDA von EUR 7,9 Mio. nach EUR 6,3 Mio. im ersten Halbjahr 2023. Der Jahresüberschuss belief sich per 30. Juni 2024 auf EUR 5,5 Mio. (Vj.: EUR 5,1 Mio.) – rund EUR 0,5 Mio. höher als noch zum 30. Juni 2023. Eine Liquidität zum Bilanzstichtag des 30. Juni 2024 in Höhe von rund EUR 36,2 Mio. sowie ein um EUR 6,0 Mio. auf EUR 46,7 Mio. gestiegenes Eigenkapital ermöglichen die nötigen Handlungsspielräume im Hinblick auf den eingeschlagenen Wachstumskurs der HMS Bergbau AG. Aufgrund der durch das Management geschaffenen flexiblen Strukturen der HMS Bergbau AG, hat sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren zu einem international verantwortungsvoll agierenden, vertikal und horizontal aufgestellten Rohstoffhändler entwickeln können. Der nachhaltige positive Aufwärtstrend der HMS Bergbau AG ist aus Sicht des Managements mittelfristig gewährleistet Entsprechend bestätigt die HMS Bergbau AG die für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichte Prognose. Diese sieht einen Umsatz von ca. EUR 1,3 Milliarden bei einer Rohmarge auf dem Niveau des Vorjahres vor. Zudem wird für das Jahr 2024 ein positives EBITDA im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet. Der Vorstand Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukten, Zement, Erzen oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.

Kontakt:

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



HMS Investor Relations Kontakt:

GFEI Aktiengesellschaft

Ostergrube 11

30559 Hannover

T.: +49 (511) 47 40 23 00

F.: +49 (511) 47 40 23 19

www.gfei.ag

