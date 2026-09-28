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28.09.2026 08:13:13

EQS-News: HOFTEX GROUP AG: Bekanntgabe der Beendigungstermine für die Notierung im Marktsegment m:access und im Freiverkehr der Börse München

EQS-News: HOFTEX GROUP AG / Schlagwort(e): Delisting
HOFTEX GROUP AG: Bekanntgabe der Beendigungstermine für die Notierung im Marktsegment m:access und im Freiverkehr der Börse München

28.09.2026 / 08:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hof, 28. September 2026 – Die HOFTEX GROUP AG (ISIN: DE0006760002 / WKN: 676000 wurde von der Geschäftsführung der Börse München darüber informiert, dass die Einbeziehung und Notierung der Aktien der Gesellschaft im Marktsegment m:access mit Ablauf des 30. Oktober 2026 beendet wird. Darüber hinaus wird die Einbeziehung der Aktien in den allgemeinen Freiverkehr der Börse München widerrufen. Die Einstellung der Notierung der Aktien im Freiverkehr der Börse München wird mit Ablauf des 28. Dezember 2026 erfolgen.

Diese Termine setzen den Antrag der Gesellschaft auf Beendigung der Börsennotierung um, über den mit der Insiderinformation vom 21. September 2026 informiert wurde. Die Aktien der Gesellschaft werden nach Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft an einer anderen Börse gehandelt werden.

Hof, 28. September 2026

Hoftex Group AG

Der Vorstand


28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hoftex Group AG
Fabrikzeile 21
95028 Hof
Deutschland
Telefon: ++49 9281 49-0
Fax: ++49 9281 49-216
E-Mail: IR@hoftexgroup.com
Internet: www.hoftexgroup.com
ISIN: DE0006760002
WKN: 676000
Börsen: Freiverkehr in München (m:access)
LEI Code: 5299009PGHLRW80C2M04
EQS News ID: 2405928

 
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2405928  28.09.2026 CET/CEST

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