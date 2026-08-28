Netfonds Aktie
WKN DE: A1MME7 / ISIN: DE000A1MME74
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28.08.2026 10:58:33
EQS-News: Hohe Zustimmung bei der Hauptversammlung – Aktionäre bestätigen den Kurs der Netfonds AG
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EQS-News: Netfonds AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
PRESSEMITTEILUNG
Hohe Zustimmung bei der Hauptversammlung – Aktionäre bestätigen den Kurs der Netfonds AG
Hamburg, 28. August 2026 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung in Hamburg abgehalten. Vom Grundkapital der Gesellschaft waren 62,67 % aller Stückaktien vertreten.
Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Schwantge begrüßte die Aktionäre und führte durch die Veranstaltung. Im Laufe der Hauptversammlung berichteten der Vorstandsvorsitzende Martin Steinmeyer und Finanzvorstand Peer Reichelt über das Geschäftsjahr 2025 und stellten die neuesten Entwicklungen der Gesellschaft vor.
In der Hauptversammlung wurde der Verwendung des Bilanzgewinns mit einer sehr hohen Zustimmungsrate von 99,99 % zugestimmt. Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden mit Zustimmungswerten über 94 % und wenigen Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen. Diese Ergebnisse belegen das hohe Vertrauen der Aktionäre in den Kurs der Netfonds AG.
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Investor Relations
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de
Weitere Informationen
www.netfonds-group.com / www.netfonds.de
Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.
28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Netfonds AG
|Heidenkampsweg 73
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 822267 0
|E-Mail:
|info@netfonds.de
|Internet:
|www.netfonds.de
|ISIN:
|DE000A1MME74
|WKN:
|A1MME7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|9676009U2B9KFVJFUF64
|EQS News ID:
|2390340
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2390340 28.08.2026 CET/CEST
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