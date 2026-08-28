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WKN DE: A1MME7 / ISIN: DE000A1MME74

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28.08.2026 10:58:33

EQS-News: Hohe Zustimmung bei der Hauptversammlung – Aktionäre bestätigen den Kurs der Netfonds AG

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hohe Zustimmung bei der Hauptversammlung – Aktionäre bestätigen den Kurs der Netfonds AG

28.08.2026 / 10:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Hohe Zustimmung bei der Hauptversammlung – Aktionäre bestätigen den Kurs der Netfonds AG
Hamburg, 28. August 2026 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung in Hamburg abgehalten. Vom Grundkapital der Gesellschaft waren 62,67 % aller Stückaktien vertreten.

Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Schwantge begrüßte die Aktionäre und führte durch die Veranstaltung. Im Laufe der Hauptversammlung berichteten der Vorstandsvorsitzende Martin Steinmeyer und Finanzvorstand Peer Reichelt über das Geschäftsjahr 2025 und stellten die neuesten Entwicklungen der Gesellschaft vor. 

In der Hauptversammlung wurde der Verwendung des Bilanzgewinns mit einer sehr hohen Zustimmungsrate von 99,99 % zugestimmt. Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden mit Zustimmungswerten über 94 % und wenigen Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen. Diese Ergebnisse belegen das hohe Vertrauen der Aktionäre in den Kurs der Netfonds AG. 
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg 

Investor Relations
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Weitere Informationen
www.netfonds-group.com / www.netfonds.de 

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.  

28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822267 0
E-Mail: info@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de
ISIN: DE000A1MME74
WKN: A1MME7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 9676009U2B9KFVJFUF64
EQS News ID: 2390340

 
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2390340  28.08.2026 CET/CEST

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