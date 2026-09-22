EQS-News: HomeToGo gibt Ablauf von Optionsscheinen bekannt

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HomeToGo gibt Ablauf von Optionsscheinen bekannt



22.09.2026 / 13:39 CET/CEST

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HomeToGo gibt Ablauf von Optionsscheinen bekannt

Luxemburg, 22 September 2026 - Die HomeToGo SE (Frankfurt Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute bekannt gegeben, dass alle ausstehenden öffentlichen Optionsscheine der Klasse A (ISIN: LU2290524383) sowie die Optionsscheine der Klasse B offiziell ablaufen und nicht mehr gültig oder handelbar sind. Seit heute sind keine Optionsscheine mehr ausstehend.

Vor dem Ablauf der Optionsfrist sind keine Ausübungen erfolgt, die zur Ausgabe oder Lieferung von Aktien führen. Sämtliche Optionsscheine der Klasse A und Klasse B sind somit ersatzlos abgelaufen..

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Bielski, CFO

IR@hometogo.com

Ansprechpartnerin für Medien

Isabel Nacke

press@hometogo.com