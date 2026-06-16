HomeToGo Aktie
WKN DE: A2QM3K / ISIN: LU2290523658
|
16.06.2026 14:00:04
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse der HV 2026 bekannt: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, inkl. der Vereinfachung der Kapitalstruktur. Geplanter Wechsel im Vorstand
|
EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
HomeToGo gibt Ergebnisse seiner Hauptversammlung 2026 bekannt: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, einschließlich der Vereinfachung der Kapitalstruktur. Geplanter Wechsel im Vorstand angekündigt
Luxemburg, 16. Juni 2026 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hielt heute ihre ordentliche Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung in Luxemburg ab. Die Aktionäre stimmten allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren 58,8% des stimmberechtigten Grundkapitals auf den Versammlungen vertreten (im Vergleich zu 64,7% im Jahr 2025).
Vereinfachung der Kapitalstruktur
Neben der Vereinfachung der Kapitalstruktur, der Vorlage des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft sowie der Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2025 geendete Geschäftsjahr, erteilte die ordentliche Hauptversammlung allen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats formell Entlastung. Die Aktionäre stimmten zudem mit klarer Mehrheit im Wege eines beratenden Beschlusses der Vergütungspolitik sowie dem Vergütungsbericht 2025 zu und genehmigten den Vorschlag des Aufsichtsrats, das Mandat des unabhängigen Abschlussprüfers Ernst & Young Luxemburg zu verlängern.
Geplanter Wechsel im Vorstand
Dieser geplante Übergang erfolgt im besten gegenseitigen Einvernehmen. Eine strukturierte Suche nach einem Nachfolger für Valentin Gruber im Konzernvorstand ist bereits im Gange. In der Zwischenzeit werden seine operativen Verantwortlichkeiten nahtlos auf die bestehenden Mitglieder des HomeToGo-Führungsteams aufgeteilt, wodurch eine absolute Kontinuität bei der Erreichung der strategischen Ziele der Gruppe für 2026 gewährleistet ist.
Christoph Schuh, Vorsitzender des Aufsichtsrats von HomeToGo: „Die heutige Hauptversammlung bot eine hervorragende Gelegenheit, auf unsere starken operativen Fortschritte zurückzublicken und uns auf unsere unternehmerische Zukunft auszurichten. Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktionäre alle Beschlüsse mit so deutlicher Unterstützung mittragen. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich unseren Aktionären, unseren Partnern und dem gesamten HomeToGo-Team für ihr kontinuierliches Vertrauen danken.
Wir sind Valentin zudem zutiefst dankbar für seinen siebenjährigen außerordentlichen Einsatz und seine visionäre Führung. Über seine strategischen Impulse bei der Skalierung des Geschäfts hinaus sind die dauerhaften Beziehungen, die er zu unseren globalen Partnern und internen Teams aufgebaut hat, ein Beweis für seine herausragende Führungsqualität. Für Valentins Start in sein eigenes unternehmerisches Vorhaben wünschen wir ihm nur das Beste.”
Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Valentin hat eine entscheidende Rolle für den Erfolg und die strategische Weiterentwicklung der HomeToGo Group gespielt. In den vergangenen sieben Jahren waren sein bemerkenswerter Einsatz und sein Engagement wesentlicher Bestandteil unserer bedeutendsten unternehmerischen Meilensteine und haben das Fundament für das gelegt, was heute Europas führende Gruppe für Ferienunterkünfte ist. Valentin hinterlässt ein starkes Erbe und nimmt unsere tiefe Dankbarkeit mit. Wir wünschen ihm für sein nächstes Kapitel viel Erfolg.”
Alle Informationen rund um die Hauptversammlung 2026, einschließlich der detaillierten Abstimmergebnisse und des Berichts des Vorstands, stehen auf der Hauptversammlungs-Website von HomeToGo zur Verfügung.
Über die HomeToGo Group
HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
Ansprechpartner für Investoren
Forward-Looking Statements
16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|E-Mail:
|ir@hometogo.com
|Internet:
|ir.hometogo.de
|ISIN:
|LU2290523658, LU2290524383
|WKN:
|A2QM3K , A3GPQR
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2347140
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2347140 16.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!