EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse der HV 2026 bekannt: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, inkl. der Vereinfachung der Kapitalstruktur. Geplanter Wechsel im Vorstand

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HomeToGo gibt Ergebnisse der HV 2026 bekannt: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, inkl. der Vereinfachung der Kapitalstruktur. Geplanter Wechsel im Vorstand



16.06.2026 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HomeToGo gibt Ergebnisse seiner Hauptversammlung 2026 bekannt: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, einschließlich der Vereinfachung der Kapitalstruktur. Geplanter Wechsel im Vorstand angekündigt

Insgesamt waren 58,8% des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten (ggü. 64,7% im Jahr 2025). Alle vorgeschlagenen Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit gefasst.

Im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung stimmten die Aktionäre der Umwandlung von Aktien der Klasse B in Aktien der Klasse A zu, wodurch sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien um 1.993.751 Aktien (ca. 1,1%) verringert.

Vorstandsmitglied Valentin Gruber wird nach sieben erfolgreichen Jahren aus dem Vorstand ausscheiden, um ein neues eigenes unternehmerisches Vorhaben zu verfolgen.

Luxemburg, 16. Juni 2026 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hielt heute ihre ordentliche Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung in Luxemburg ab. Die Aktionäre stimmten allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren 58,8% des stimmberechtigten Grundkapitals auf den Versammlungen vertreten (im Vergleich zu 64,7% im Jahr 2025).

Vereinfachung der Kapitalstruktur

Im Einklang mit HomeToGo’s strategischem Fokus auf Vereinfachung stimmte die außerordentliche Hauptversammlung der Umwandlung von Aktien der Klasse B2 und Klasse B3 in Aktien der Klasse A zu. Um die Interessen der bestehenden Aktionäre der Klasse A zu wahren, wird die Umwandlung mit erheblichen Abschlägen von 42% (Klasse B2) bzw. 45% (Klasse B3) durchgeführt. Als Ergebnis der Umwandlung reduziert sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien um 1.993.751 Aktien (ca. 1,1% aller Aktien). Die neuen Aktien der Klasse A, die den aktuellen Inhabern von Aktien der Klasse B2 und Klasse B3 nach der Einziehung ihrer bestehenden B2-/B3-Aktien ausgegeben werden, unterliegen einer Lock-up-Frist von 12 Monaten.

Neben der Vereinfachung der Kapitalstruktur, der Vorlage des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft sowie der Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2025 geendete Geschäftsjahr, erteilte die ordentliche Hauptversammlung allen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats formell Entlastung. Die Aktionäre stimmten zudem mit klarer Mehrheit im Wege eines beratenden Beschlusses der Vergütungspolitik sowie dem Vergütungsbericht 2025 zu und genehmigten den Vorschlag des Aufsichtsrats, das Mandat des unabhängigen Abschlussprüfers Ernst & Young Luxemburg zu verlängern.

Geplanter Wechsel im Vorstand

Der Aufsichtsrat gab heute außerdem bekannt, dass Valentin Gruber mit Wirkung zum 30. Juni 2026 im gegenseitigen Einvernehmen und mit dem planmäßigen Ablauf seines Vertrages aus dem Vorstand der HomeToGo SE und seiner Rolle als Chief Operating Officer (COO) ausscheiden wird. Nach sieben äußerst erfolgreichen Jahren im Unternehmen wird er HomeToGo verlassen, um ein neues eigenes unternehmerisches Vorhaben zu verfolgen.

Dieser geplante Übergang erfolgt im besten gegenseitigen Einvernehmen. Eine strukturierte Suche nach einem Nachfolger für Valentin Gruber im Konzernvorstand ist bereits im Gange. In der Zwischenzeit werden seine operativen Verantwortlichkeiten nahtlos auf die bestehenden Mitglieder des HomeToGo-Führungsteams aufgeteilt, wodurch eine absolute Kontinuität bei der Erreichung der strategischen Ziele der Gruppe für 2026 gewährleistet ist.

Christoph Schuh, Vorsitzender des Aufsichtsrats von HomeToGo: „Die heutige Hauptversammlung bot eine hervorragende Gelegenheit, auf unsere starken operativen Fortschritte zurückzublicken und uns auf unsere unternehmerische Zukunft auszurichten. Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktionäre alle Beschlüsse mit so deutlicher Unterstützung mittragen. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich unseren Aktionären, unseren Partnern und dem gesamten HomeToGo-Team für ihr kontinuierliches Vertrauen danken.

Wir sind Valentin zudem zutiefst dankbar für seinen siebenjährigen außerordentlichen Einsatz und seine visionäre Führung. Über seine strategischen Impulse bei der Skalierung des Geschäfts hinaus sind die dauerhaften Beziehungen, die er zu unseren globalen Partnern und internen Teams aufgebaut hat, ein Beweis für seine herausragende Führungsqualität. Für Valentins Start in sein eigenes unternehmerisches Vorhaben wünschen wir ihm nur das Beste.”

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Valentin hat eine entscheidende Rolle für den Erfolg und die strategische Weiterentwicklung der HomeToGo Group gespielt. In den vergangenen sieben Jahren waren sein bemerkenswerter Einsatz und sein Engagement wesentlicher Bestandteil unserer bedeutendsten unternehmerischen Meilensteine und haben das Fundament für das gelegt, was heute Europas führende Gruppe für Ferienunterkünfte ist. Valentin hinterlässt ein starkes Erbe und nimmt unsere tiefe Dankbarkeit mit. Wir wünschen ihm für sein nächstes Kapitel viel Erfolg.”

Alle Informationen rund um die Hauptversammlung 2026, einschließlich der detaillierten Abstimmergebnisse und des Berichts des Vorstands, stehen auf der Hauptversammlungs-Website von HomeToGo zur Verfügung.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/



Ansprechpartner für Investoren

Carsten Fricke, CFA

+49 176 768 62 397

IR@hometogo.com

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.