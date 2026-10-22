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22.10.2026 07:00:05

EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2026 am 12. November 2026 bekannt

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
HomeToGo gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2026 am 12. November 2026 bekannt

22.10.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HomeToGo gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2026 am 12. November 2026 bekannt

Luxemburg, 22. Oktober 2026 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 (endete zum 30. September 2026) am 12. November 2026 um 7:00 Uhr MEZ veröffentlichen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, sowie Sebastian Bielski, CFO, werden die Quartalsergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen.

Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz – mit der Möglichkeit zur Teilnahme an der Q&A-Runde – unter der folgenden Adresse registrieren: https://www.appairtime.com/event/ef5bcfe7-9340-4aec-8905-f7410c3d60cd

Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de

 

Über die HomeToGo Group
HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und baut die erste KI-gestützte end-to-end Betriebsplattform für den Ferienhausmarkt auf.

Die HomeToGo Group vereint zwei Geschäftsbereiche: HomeToGo_PRO bietet Software- und technologiegestützte Servicelösungen für die gesamte Reisebranche, bei der HomeToGo Originals – einer der größten Verwalter von Ferienunterkünften in Europa – im Mittelpunkt steht. Über den KI-gestützten Marktplatz und die Vertriebstechnologie von HomeToGo werden Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften verbunden, um das perfekte Zuhause für jede Reise zu finden.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut und ist offizieller Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. Die HomeToGo Group betreibt lokalisierte Apps und Websites in mehr als 30 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG” (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

 

Ansprechpartner für Investoren
Sebastian Bielski, CFO
IR@hometogo.com

Ansprechpartnerin für Medien
Isabel Nacke
press@hometogo.com


22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg
E-Mail: ir@hometogo.com
Internet: ir.hometogo.de
ISIN: LU2290523658, LU2290524383
WKN: A2QM3K , A3GPQR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 2221001IK1TS34BCHL37
EQS News ID: 2419820

 
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2419820  22.10.2026 CET/CEST

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