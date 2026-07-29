HomeToGo Aktie
WKN DE: A2QM3K / ISIN: LU2290523658
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29.07.2026 11:38:23
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 am 19. August 2026 bekannt
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EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
HomeToGo gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 am 19. August 2026 bekannt
Luxemburg, 29. Juli 2026 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 (endete zum 31. Juni 2026) am 19. August 2026 um 7:00 Uhr MESZ veröffentlichen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, sowie Sebastian Bielski, CFO, werden die Quartalsergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MESZ vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen.
Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz – mit der Möglichkeit zur Teilnahme an der Q&A-Runde – unter der folgenden Adresse registrieren:
Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de
Über HomeToGo
HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
Ansprechpartner für Investoren
29.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|E-Mail:
|ir@hometogo.com
|Internet:
|ir.hometogo.de
|ISIN:
|LU2290523658, LU2290524383
|WKN:
|A2QM3K , A3GPQR
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|2221001IK1TS34BCHL37
|EQS News ID:
|2373522
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2373522 29.07.2026 CET/CEST
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