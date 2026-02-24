EQS-News: HomeToGo platziert erfolgreich einen vorrangig besicherten Nordic Bond in Höhe von €101 Mio. zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums sowie zur Freisetzung von signifikantem Cash Flow

HomeToGo Aktie
HomeToGo platziert erfolgreich einen vorrangig besicherten Nordic Bond in Höhe von €101 Mio. zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums sowie zur Freisetzung von signifikantem Cash Flow
Luxemburg, 24. Februar 2026 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfänglichen Emissionsvolumen von €101 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert (ISIN: NO0013697268) (die „Anleihe“). Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des Drei-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 7,75% p.a. verzinst und wurde unter einem Gesamtemissionsrahmen von bis zu €200 Mio. begeben.
Strategische finanzielle Transformation: Freisetzung von €84 Mio. Cash Flow
Verwendung der Erlöse
Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo: „Die erfolgreiche Platzierung unseres ersten Nordic Bonds ist ein klarer Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in den Transformationsprozess von HomeToGo und unsere Strategie, uns auf unser B2B-Geschäft und wachsende Profitabilität zu konzentrieren. Durch die Sicherung dieser fünfjährigen Finanzierung haben wir eine sehr robuste Bilanz und Kapitalstruktur aufgebaut. Vor allem die Freisetzung von über €84 Mio. Cash Flow in den nächsten zwei Jahren und die Schaffung eines Finanzierungsrahmens von bis zu €200 Mio. geben uns die finanzielle Schlagkraft, unsere B2B-Strategie zu beschleunigen und unsere M&A-Aktivitäten konsequent fortzusetzen, die den Shareholder Value weiter steigern werden.“
Die Anleihe wurde bei einer breit gefächerten Gruppe institutioneller Investoren in- und außerhalb Europas platziert. Der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse soll unmittelbar nach der Emission aufgenommen werden. Die Aufnahme des Handels an der Nasdaq First North in Stockholm ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag geplant. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Global Coordinators und Joint Bookrunner sowie der UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager begleitet.
Weitere Informationen zu Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie auf ir.hometogo.de
[1] Vorbehaltlich der Einhaltung von Maintenance Covenants und Incurrence Tests für künftige Aufstockungen (Taps) im Rahmen des Anleiheprogramms.
Über die HomeToGo Group
HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.
HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
Forward-Looking Statements
