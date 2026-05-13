HomeToGo Aktie
WKN DE: A2QM3K / ISIN: LU2290523658
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13.05.2026 07:00:03
EQS-News: HomeToGo setzt seine strategische Roadmap für 2026 erfolgreich um: Starke Verbesserung des Bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis für Q1/26 um €7,2 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum
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EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
HomeToGo setzt seine strategische Roadmap für 2026 erfolgreich um: Starke Verbesserung des Bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis1 für Q1/26 um €7,2 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum. Signifikante Effizienzsteigerung im Marktplatz; Finanzprognose für das GJ/26 bestätigt
Luxemburg, 13. Mai 2026 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute ihre Quartalsmitteilung für das Q1/26 veröffentlicht. Die Ergebnisse unterstreichen die disziplinierte Umsetzung der strategischen Roadmap mit einem klaren Fokus auf das weitere Wachstum des B2B-Geschäfts, die Verbesserung der Profitabilität, die Realisierung von Synergien aus der Interhome-Übernahme sowie die Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie durch die Akquisition europäischer Ferienhausvermietungen.
Finanzergebnisse Q1/26
Das Bereinigte EBITDA der Gruppe belief sich auf €-26,8 Mio., was einer Verbesserung von 4,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum (auf statutarischer Basis) entspricht. Auf vergleichbarer Basis1 verbesserte sich das Bereinigte EBITDA um €7,2 Mio. (+21% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Haupttreiber hierfür waren eine signifikant gesteigerte Marketingeffizienz, strikte Kostenkontrolle sowie erste Synergieeffekte aus der Interhome-Integration.
Die Gruppe schloss das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von €87,8 Mio. an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten ab. Der Rückgang von €-3,7 Mio. ggü. dem Jahresende 2025 resultiert primär aus der typischen Saisonalität des Geschäfts, der geplanten Zahlung der ersten Kaufpreistranche für Interhome sowie der erfolgreichen Refinanzierung der Kreditlinie in Höhe von €75 Mio. durch die Emission eines Nordic Bonds.
Highlights der Geschäftsbereiche
Das HomeToGo Marktplatz-Segment setzte seine im Oktober 2025 kommunizierte strategische Neuausrichtung erfolgreich fort, wobei die Priorisierung der Profitabilität gegenüber dem reinen Umsatzwachstum klar im Mittelpunkt steht. Während die IFRS-Umsatzerlöse um 19% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €20,7 Mio. sanken, ist diese Entwicklung auf die Reduzierung der Marketingausgaben um 20% ggü. dem Vorjahreszeitraum sowie der kontinuierlichen Verlagerung von Werbeeinnahmen zu Onsite-Umsätzen (Buchungserlösen) zurückzuführen. Der Erfolg dieses strikten Fokus auf Marketingeffizienz spiegelt sich in der Verbesserung des Bereinigten EBITDA um €2,7 Mio. (+12% ggü. dem Vorjahreszeitraum) wider. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand der Buchungserlöse zum 31. März 2026 mit €75,4 Mio. ein neues Allzeithoch für ein erstes Quartal.
Strategie und Ausblick für 2026
HomeToGo hat bereits mit der Umsetzung seiner Buy-and-Build-Strategie für europäische Ferienhausverwaltungen begonnen und die Vertragsbestände von drei lokalen Agenturen in Spanien, Italien und der Schweiz erworben. Sämtliche Portfolios wurden auf die Interhome-Plattform übertragen, die als zentrale operative Basis für die Umsetzung dieser Strategie dient. Insgesamt umfassen die drei erworbenen Portfolios rund 200 Verwaltungseinheiten. Die Akquisitionen wurden zu einem attraktiven EBITDA-Multiple von ca. 1x abgeschlossen. HomeToGo beabsichtigt, im weiteren Jahresverlauf 2026 zusätzliche Bolt-on-Akquisitionen im Bereich der europäischen Ferienhausverwaltung zu realisieren.
HomeToGo bestätigt zudem die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026: Die HomeToGo Group erwartet IFRS-Umsatzerlöse zwischen €400 Mio. und €410 Mio. bei einem Bereinigten EBITDA in der Spanne von €45 Mio. bis €47 Mio..
Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo: „2026 markiert das erste volle Geschäftsjahr mit Interhome als festem Bestandteil der HomeToGo Group. Bereits nach dem ersten Quartal wird der enorme Mehrwert dieser strategischen Transaktion deutlich: Inklusive Interhome konnte HomeToGo_PRO seine IFRS-Umsatzerlöse ggü. dem Vorjahreszeitraum mehr als vervierfachen und steuert nun zwei Drittel zum Gesamtumsatz der Gruppe bei. Diese Ergebnisse belegen die signifikante Wertschöpfung aus der transformativen Interhome-Akquisition und bilden ein starkes Fundament für die Bestätigung unserer Prognose für 2026, während wir unsere strategische Roadmap für das Jahr konsequent weiter umsetzen.“
Q1/26 Ergebnisse: Quartalsbericht, Earnings Call und Präsentation
Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer können sich unter der folgenden Adresse vorab für die Telefonkonferenz anmelden – mit der Möglichkeit, an der Fragerunde teilzunehmen: https://www.appairtime.com/event/2f1d54f7-4f07-4bd2-9b58-610401fbadc1
Die Quartalsmitteilung von HomeToGo ist auf der Investor-Relations-Website von HomeToGo unter ir.hometogo.de verfügbar. Die Earnings-Präsentation für Analysten und Investoren wird kurz vor Beginn des Calls um 10:00 Uhr MESZ bereitgestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de verfügbar.
Weitere Informationen zu den Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie unter ir.hometogo.de.
HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
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Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen
[1] Die Angabe ‚auf vergleichbarer Basis‘ bezieht sich auf einen Vergleich der statutarischen Finanzergebnisse für Q1/26 mit den Pro-forma-Finanzergebnissen für Q1/25 einschließlich Interhome. Dies dient dazu, Verzerrungen zu eliminieren, die aus dem Zeitpunkt der Erstkonsolidierung von Interhome resultieren.
[2] Der Auftragsbestand der Buchungserlöse umfasst Buchungserlöse vor Stornierungen, die in oder vor Q1/26 auf dem Marktplatz generiert wurden, deren Umsatzrealisierung nach IFRS basierend auf dem Check-in-Datum jedoch erst nach Q1/26 erfolgt.
13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|E-Mail:
|ir@hometogo.com
|Internet:
|ir.hometogo.de
|ISIN:
|LU2290523658, LU2290524383
|WKN:
|A2QM3K , A3GPQR
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2326560
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2326560 13.05.2026 CET/CEST
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