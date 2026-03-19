EQS-News: HomeToGo veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und strategische Roadmap für 2026: Fokus auf Interhome-Integration und Profitabilitätswachstum

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HomeToGo veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und strategische Roadmap für 2026: Fokus auf Interhome-Integration und Profitabilitätswachstum



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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HomeToGo veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und strategische Roadmap für 2026: Fokus auf Interhome-Integration und Profitabilitätswachstum Profitabilitätsziele für das GJ/25 übertroffen: HomeToGo übertraf seine Prognose für das bereinigte EBITDA sowohl auf statutarischer Basis (€13,2 Mio.; +20% ggü. Finanzprognose), als auch auf Pro-forma-Basis (€42,0 Mio.; +5% ggü. Finanzprognose), was einem Wachstum von 2,7% bzw. von 27,7% ggü. GJ/24 entspricht.

HomeToGo übertraf seine Prognose für das bereinigte EBITDA sowohl auf statutarischer Basis (€13,2 Mio.; +20% ggü. Finanzprognose), als auch auf Pro-forma-Basis (€42,0 Mio.; +5% ggü. Finanzprognose), was einem Wachstum von 2,7% bzw. von 27,7% ggü. GJ/24 entspricht. Erfolgreiche Skalierung realisiert: Die IFRS-Umsatzerlöse für das GJ/25 stiegen auf statutarischer Basis auf €255,5 Mio. (+20,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum) sowie auf Pro-forma-Basis auf €394,3 Mio. (+2,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Diese Ergebnisse liegen im Rahmen der Prognose und unterstreichen die deutlich gewachsene Marktpräsenz der Gruppe.

Die IFRS-Umsatzerlöse für das GJ/25 stiegen auf statutarischer Basis auf €255,5 Mio. (+20,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum) sowie auf Pro-forma-Basis auf €394,3 Mio. (+2,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Diese Ergebnisse liegen im Rahmen der Prognose und unterstreichen die deutlich gewachsene Marktpräsenz der Gruppe. Strategische Roadmap für 2026 mit Fokus auf fünf strategische Säulen: Abschluss der Interhome-Integration, weiteres strategisches M&A für HomeToGo_PRO, Harmonisierung der globalen Markenlandschaft sowie Margenverbesserung durch operative Exzellenz und Ausbau der Führungsposition im Bereich AI.

Abschluss der Interhome-Integration, weiteres strategisches M&A für HomeToGo_PRO, Harmonisierung der globalen Markenlandschaft sowie Margenverbesserung durch operative Exzellenz und Ausbau der Führungsposition im Bereich AI. Finanzprognose für 2026: IFRS-Umsatzerlöse von €400 Mio. bis €410 Mio. (>55% Wachstum auf statutarischer Basis ggü. dem Vorjahreszeitraum) und ein bereinigtes EBITDA von €45 Mio. bis €47 Mio. (>240% Wachstum auf statutarischer Basis ggü. dem Vorjahreszeitraum). Luxemburg, 19. März 2026 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 mit den geprüften Finanzergebnissen sowie die Finanzprognose und strategischen Prioritäten für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Die abschließenden Finanzergebnisse bestätigen die im Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen und treffen die Erwartungen in vollem Umfang. Strategie und Ausblick für das GJ/26 Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die HomeToGo Group ein Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse auf einen Wert zwischen €400 Mio. und €410 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 55% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf statutarischer Basis (€255,5 Mio. im GJ/25). Das bereinigte EBITDA wird in einer Spanne von €45 Mio. bis €47 Mio. prognostiziert, was einem Anstieg von über 240% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht (€13,2 Mio. im GJ/25). Diese Prognose berücksichtigt die signifikanten makroökonomischen Unsicherheiten durch den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten sowie die jüngst gestiegene Volatilität an den Devisenmärkten – insbesondere für die Währungen CHF und EUR, deren Wechselkurs-Beziehung für HomeToGo von zentraler Bedeutung ist. Um die Position als Europas führendes Powerhouse für Ferienunterkünfte weiter auszubauen, hat die Gruppe fünf strategische Prioritäten für das Geschäftsjahr 2026 definiert: Heben der verbleibenden Kostensynergien der Interhome-Integration: Vollständige Realisierung der initialen kurzfristigen Kostensynergien von €10 Mio. auf annualisierter Basi Strategische M&A bei HomeToGo_PRO: Nutzung der gestärkten Bilanz und des Finanzierungsrahmens von €200 Mio. aus der jüngsten Anleiheemission für wertsteigernde Akquisitionen im Bereich der Ferienhausverwaltung und B2B-Software Gruppenweite Markenharmonisierung: Optimierung der gruppenweiten Markenlandschaft zur Steigerung der globalen Sichtbarkeit, einschließlich des Roll-outs der Dachmarke „HomeToGo Originals“ Operative Exzellenz im Marktplatz: Ausbau der Margen im Marktplatz-Segment durch weitere Verbesserung der Marketing-Effizienz AI-Führungsposition stärken: Nachhaltig hohes Innovationstempo, um HomeToGos Position an der Spitze der AI-gestützten Reiseplattformen weiter zu festigen Finanzergebnisse GJ/25 Die geprüften Geschäftszahlen von HomeToGo bestätigen das signifikante Wachstum des abgelaufenen Geschäftsjahres. Auf statutarischer Basis (inkl. der Konsolidierung von Interhome ab dem 28. August 2025) stiegen die IFRS-Umsatzerlöse um 20,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €255,5 Mio. Auf Pro-forma-Basis (unter der Annahme, dass Interhome im gesamten GJ/25 Teil der HomeToGo Group gewesen wäre) beliefen sich die Umsatzerlöse auf €394,3 Mio. (+2,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Diese starke Umsatzentwicklung ging mit einem deutlichen Übertreffen der Profitabilitätsziele auf Gruppen-Ebene einher. HomeToGo übertraf seine Ziele beim bereinigten EBITDA bei beiden Metriken: Das statutarische bereinigte EBITDA erreichte €13,2 Mio. (+20% ggü. der Finanzprognose und +2,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum), während das Pro-forma-Ergebnis mit €42,0 Mio. ein signifikantes Plus von 5% ggü. der Finanzprognose und +27,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum markierte. Zum Jahresende verfügte die Gruppe über eine solide Liquiditätsposition von €91,6 Mio. (+29,3% ggü. dem Bilanzstichtag 2024). Die Kapitalstruktur wurde zudem durch die erfolgreiche Emission eines besicherten Nordic Bond über €105 Mio. im Februar 2026 optimiert. Durch die Ablösung eines bestehenden, schnell amortisierenden Bankkredits wird von dieser strategischen Finanzierung ein zusätzlicher Cash Flow von ca. €84 Mio. in 2026 und 2027 freigesetzt. Der statutarische Nettoverlust der Gruppe für das Gesamtjahr 2025 wurde durch einmalige, nicht-zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen in Höhe von €60,2 Mio. negativ beeinflusst. Diese Abschreibungen resultieren aus der im Oktober 2025 angekündigten strategischen Neuausrichtung. Im Zuge der Entscheidung, Kapital vom Marktplatz-Segment in den Geschäftsbereich HomeToGo_PRO umzuschichten, wurde eine Wertminderung in Höhe von €54,3 Mio. auf dem Firmenwert des B2C-Marktplatz-Segmentes erfasst. Darüber hinaus wurde im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von e-domizil ein Wertminderungsaufwand in Höhe von €5,6 Mio. erfasst, nachdem Kundenbeziehungen und Verträge auf die Interhome-Plattform übertragen wurden. Wesentlich ist hierbei, dass es sich bei diesen Wertminderungsaufwendungen um einmalige und vollständig nicht-zahlungswirksame Sondereffekte handelt, die keine Auswirkungen auf die starke Liquiditätsposition der Gruppe haben. Highlights der Geschäftsbereiche Das HomeToGo_PRO Segment, welches B2B-Software und technologiebasierte Servicelösungen für den gesamten Reisemarkt anbietet, erzielte im Geschäftsjahr 2025 eine Steigerung der IFRS-Umsatzerlöse um 64,1% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €114,9 Mio., maßgeblich gestützt durch die erfolgreiche Integration von Interhome. Das statutarische bereinigte EBITDA von €-2,6 Mio. spiegelt den spezifischen Zeitpunkt der Interhome-Konsolidierung und die zugrundeliegende Saisonalität der Geschäftsaktivitäten wider. Auf Pro-forma-Basis erzielte das Segment im GJ/25 ein bereinigtes EBITDA von €26,2 Mio. bei IFRS-Umsatzerlösen von €253,7 Mio. Das Marktplatz-Segment von HomeToGo verzeichnete IFRS-Umsatzerlöse in Höhe von €151,7 Mio. und blieb damit im Jahresvergleich weitgehend stabil – trotz einer bewussten und signifikanten Reduzierung der Marketingausgaben im vierten Quartal 2025. Diese robuste Performance unterstreicht den Erfolg der strategischen Neuausrichtung, bei der Profitabilität Vorrang vor reinem Umsatzwachstum hat. Infolgedessen hat sich das bereinigte EBITDA für das Marktplatz-Segment auf €15,8 Mio. (ggü. €2,9 Mio. im GJ/24) mehr als verfünffacht, getrieben durch eine stark verbesserte Marketingeffizienz. Zudem stieg die Onsite Take Rate auf 13,7% (+0,9%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Rückblick auf Q4/25 HomeToGo verzeichnete ein stabiles viertes Quartal 2025, das durch eine deutliche Umsatzsteigerung auf Gruppenebene und eine Verschiebung hin zur operativen Profitabilität geprägt war. HomeToGo Group: Mit IFRS-Umsatzerlösen von €54,2 Mio. (+56,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum) erzielte die Gruppe einen neuen Rekordwert für ein viertes Quartal. Das bereinigte EBITDA betrug €-8,8Mio. (ggü. €-4,0 Mio. in Q4/24). Ausschlaggebend hierfür war vor allem die erstmalige Berücksichtigung der für Interhome typischen Saisonalität im vierten Quartal.

Mit IFRS-Umsatzerlösen von €54,2 Mio. (+56,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum) erzielte die Gruppe einen neuen Rekordwert für ein viertes Quartal. Das bereinigte EBITDA betrug €-8,8Mio. (ggü. €-4,0 Mio. in Q4/24). Ausschlaggebend hierfür war vor allem die erstmalige Berücksichtigung der für Interhome typischen Saisonalität im vierten Quartal. HomeToGo_PRO: Die IFRS-Umsatzerlöse des Segments stiegen im Jahresvergleich um +174,8% auf €33,9 Mio., angetrieben durch die Vollkonsolidierung von Interhome. Das bereinigte EBITDA belief sich auf €-14,6 Mio., was die im Segment übliche Saisonalität zum Jahresende widerspiegelt, die durch den größeren Umfang infolge der Interhome-Konsolidierung verstärkt wurde.

Die IFRS-Umsatzerlöse des Segments stiegen im Jahresvergleich um +174,8% auf €33,9 Mio., angetrieben durch die Vollkonsolidierung von Interhome. Das bereinigte EBITDA belief sich auf €-14,6 Mio., was die im Segment übliche Saisonalität zum Jahresende widerspiegelt, die durch den größeren Umfang infolge der Interhome-Konsolidierung verstärkt wurde. HomeToGo Marktplatz: Trotz deutlich geringerer Marketingausgaben sind die IFRS-Umsatzerlöse um +5,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €24,4 Mio. gestiegen. Dies unterstreicht den Erfolg der strategischen Neuausrichtung mit Fokus auf Profitabilität. Infolgedessen liegt das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2025 mit €5,8 Mio. deutlich im positiven Bereich - eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Verlust von €-3,3 Mio. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „2025 war ein wegweisendes Jahr: Mit der Neuausrichtung auf HomeToGo_PRO haben wir einen neuen Geschäftsschwerpunkt geschaffen und eine völlig neue Größenordnung erreicht. Wir haben unsere Rentabilitätsziele sowohl auf statutarischer als auch auf Pro-forma-Basis übertroffen und die ersten Interhome-Synergien früher als geplant realisiert, was unsere starke operative Disziplin unterstreicht. Anfang 2026 starteten wir mit der Umsetzung unserer strategischen Fünf-Säulen-Roadmap, mit dem klaren Ziel, unsere Position als führendes Powerhouse für Ferienunterkünfte in Europa zu festigen. Dabei setzen wir auf die vollständige Umsetzung der Interhome-Kostensynergien von €10 Mio. sowie auf unsere starke Kapitalbasis, um strategische Akquisitionen für HomeToGo_PRO zu tätigen. Daneben wollen wir die Harmonisierung unserer Markenlandschaft weiter vorantreiben. Gleichzeitig werden wir die operative Exzellenz und Marketingeffizienz in unserem Marktplatz-Segment weiter steigern und unsere führende Rolle im Bereich AI weiter ausbauen, um die gesamte HomeToGo Group optimal für die nächste Phase profitablen Wachstums zu positionieren.“ Ergebnisse des GJ/25 und Q4/25: Geschäftsbericht, Earnings Call und Präsentation Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, und Sebastian Bielski, CFO, werden die Geschäftsergebnisse 2025 sowie die Quartalsergebnisse von Q4/25 heute um 10:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Research-Analysten und Investoren. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer können sich unter der folgenden Adresse vorab für die Telefonkonferenz anmelden – mit der Möglichkeit, an der Fragerunde teilzunehmen: https://www.appairtime.com/event/0eefb225-af86-45f1-b1ef-b3b48ecd741d Der Geschäftsbericht 2025 von HomeToGo ist auf der Investor-Relations-Website von HomeToGo unter ir.hometogo.de verfügbar. Die Earnings-Präsentation für Analysten und Investoren wird kurz vor Beginn des Calls um 10:00 Uhr MEZ bereitgestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de verfügbar. Weitere Informationen zu den Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie unter ir.hometogo.de.

Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin. HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartner für Investoren

Carsten Fricke, CFA

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