Rubean Aktie
WKN DE: 512080 / ISIN: DE0005120802
|
20.10.2026 15:09:33
EQS-News: HS-Soft AG opts for Rubean SoftPOS for bakery till systems
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EQS-News: Rubean AG
/ Key word(s): Agreement/Development of Sales
20.10.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Germany
|Phone:
|089-357560
|Fax:
|089-35756111
|E-mail:
|info@rubean.com
|Internet:
|www.rubean.com
|ISIN:
|DE0005120802
|WKN:
|512080
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200FE9HIZMPWLOP18
|EQS News ID:
|2418926
|End of News
|EQS News Service
|
2418926 20.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Rubean AG
|
20.10.26
|EQS-News: HS-Soft AG setzt auf Rubean SoftPOS bei Bäckerei-Kassen (EQS Group)
|
20.10.26
|EQS-News: HS-Soft AG opts for Rubean SoftPOS for bakery till systems (EQS Group)
|
09.10.26
|EQS-News: Upcoming Mandatory Use of Cash Registers Boosts Market Opportunities for Rubean AG (EQS Group)
|
09.10.26
|EQS-News: Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
|
02.10.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
|
10.09.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
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24.08.26
|EQS-News: Rubean AG: Spanischer Zahlungsdienst Bizum ab sofort in der Rubean-SoftPOS-App verfügbar (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Rubean AG
|4,96
|3,33%
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