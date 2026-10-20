EQS-News: HS-Soft AG setzt auf Rubean SoftPOS bei Bäckerei-Kassen

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HS-Soft AG setzt auf Rubean SoftPOS bei Bäckerei-Kassen



20.10.2026 / 15:09 CET/CEST

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HS-Soft AG setzt auf Rubean SoftPOS bei Bäckerei-Kassen HS-Soft AG Marktführer für Bäckerei-Kassen im DACH Raum

Mittels Rubean SoftPOS werden Bezahlterminals in moderne Kassengeräte integriert

München, den 20. Oktober 2026. Die Schweizer HS-Soft AG hat das FinTech -Unternehmen Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) als ihren SoftPOS Partner ausgewählt, mit dem Ziel, die klassischen Kartenleser ersetzen und in moderne Kassengeräte integrieren zu können. Lokale Kartensysteme wie die girocard werden genauso unterstützt wie Mastercard und Visa. Die HS-Soft AG hat sich in den letzten 39 Jahren zum Marktführer im Bereich Software- und Kassensysteme für Bäckerei-, Konditorei- und Confiserie-Betriebe im DACH-Raum entwickelt und bedient aktuell über 700 Betriebe mit mehr als 4.000 Kassenplätzen.



„An vielen Bäckereitheken stehen heute zwei Geräte nebeneinander: die Kasse und das Kartenterminal, jedes mit eigenem Kabel, eigenem Vertrag und eigener Wartung“, sagt Heiner Schriever, Gründer und CEO von HS-Soft. „Mit Rubean wird das Terminal zur App auf der Kasse. Das heißt: ein Gerät weniger, weniger Kosten, und jede neue Kasse kann sofort Karten annehmen, ohne dass erst extra ein Terminal geliefert und eingerichtet werden muss“, so Schriever weiter. „Der Kunde hält die Karte oder das Handy einfach an den Kassen-Bildschirm, der auch den Wareneinkauf zeigt. Das geht schnell, auch wenn morgens die Schlange bis zur Tür reicht.“



„Zusammen mit HS-Soft schaffen wir ein neues Kassier-Erlebnis für Bäckereien und deren Kunden“, sagt Stephan Kück, Co-CEO von Rubean.



Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in großen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen: www.rubean.com



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