EQS-News: HV der Amadeus Fire AG beschließt alle Tagesordnungspunkte mit sehr deutlichen Mehrheiten und stellt dem Konzern ein neues Genehmigtes Kapital 2026 zur Verfügung

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HV der Amadeus Fire AG beschließt alle Tagesordnungspunkte mit sehr deutlichen Mehrheiten und stellt dem Konzern ein neues Genehmigtes Kapital 2026 zur Verfügung



28.05.2026 / 17:12 CET/CEST

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Hauptversammlung beschließt alle Tagesordnungspunkte

mit sehr deutlichen Mehrheiten und stellt dem Konzern

ein neues Genehmigtes Kapital 2026 zur Verfügung

Frankfurt am Main, 28. Mai 2026 Die Amadeus Fire AG (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung erfolgreich im virtuellen Format durchgeführt. Die Veranstaltung wurde live aus Frankfurt am Main übertragen und ermöglichte allen Aktionärinnen und Aktionären eine ortsunabhängige, komfortable und sichere Teilnahme.

Transparenter Dialog mit den Aktionären

Im Rahmen dieser virtuellen Hauptversammlung hatten die Aktionärinnen und Aktionäre die Möglichkeit, ihre Fragen live zu stellen. Sämtliche Beiträge wurden vom Vorstand umfassend und transparent beantwortet. Der Vorstand nahm sich Zeit, auf alle Anliegen einzugehen und Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die strategischen Prioritäten des Unternehmens zu geben. Die Fragen und das konstruktive Feedback unterstreichen das Interesse und die Verbundenheit der Aktionärinnen und Aktionäre mit der Amadeus Fire AG.

Vertrauen in Unternehmensführung und Corporate Governance

Alle zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit überragenden Mehrheiten beschlossen. Besonders hervorzuheben ist die Zustimmung (78,17 Prozent) zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 von bis zu 30 Prozent des bestehenden Grundkapitals innerhalb der kommenden fünf Jahre zur Ablösung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2021.

Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 wurde mit sehr großen Mehrheiten beschlossen, ebenso wie der jährlich zur Abstimmung vorgelegte Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat. Die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung fand ebenso breite Zustimmung wie die Neu- respektive Wiederwahl der Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat für die kommenden drei Jahre.

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, angesichts des negativen Konzernergebnisses, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn der Amadeus Fire AG (nach HGB) auf neue Rechnung vorzutragen, wurde mit nahezu 100 Prozent (99,88 Prozent) angenommen.

Diese Ergebnisse spiegeln das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre in die verantwortungsvolle Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung der Amadeus Fire Group auch in wirtschaftlich turbulenten und herausfordernden Zeiten wider.

Strategischer Ausblick

Die Amadeus Fire Group bleibt trotz eines anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds im ersten Quartal 2026 auf Kurs. Der Konzern investiert weiterhin gezielt in die digitale Transformation, insbesondere in moderne Lernplattformen und IT-Infrastruktur zur Stärkung der konzernübergreifenden Initiative „Corporate AI Learning“. Diese Investitionen bilden die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und stärken die Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden Marktumfeld.

Der Vorstand bestätigte erneut den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 362 und 394 Millionen Euro sowie ein operatives EBITA* von 20 bis 31 Millionen Euro.

*Erläuterungen zu den verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2025 auf Seite 2 in der ersten Fußnote unterhalb der Kennzahlentabelle.

Über Amadeus Fire

Die börsennotierte Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist einer der führenden Anbieter für Personaldienstleistungen und berufliche Weiterbildung in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung spezialisierter Fach- und Führungskräfte sowie auf der Aus- und Weiterbildung im kaufmännischen und im IT-Bereich. Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement zählen zu den angebotenen Dienstleistungen im Segment Personaldienstleistungen sowie geförderte, praxisorientierte Schulungen für Privatpersonen und Unternehmen im Segment der Weiterbildung.

Weitere Infos zur Amadeus Fire Group unter: https://group.amadeus-fire.de/

Kontakt:

Jörg Peters

Leiter Investor Relations

jpeters@amadeus-fire.de

+49 (0)69 96 87 61 80