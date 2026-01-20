EQS-News: Hypoport SE: Transaktionsvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung steigen auch in 2025 prozentual zweistellig

EQS-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): Marktbericht

Operative Kennzahlen Geschäftsjahr 2025



Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung wächst in 2025 um +13% yoy

Höchste Wachstumsraten der privaten Immobilienfinanzierung weiterhin bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken

Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzt sich mit über 50% fort

Berlin, 20. Januar 2026: Die operativen Kennzahlen zu den Geschäftsmodellen der Hypoport-Gruppe in der privaten Immobilienfinanzierung (Segment Real Estate & Mortgage Platforms) sowie in den Geschäftsmodellen des Segments Financing Platforms haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 positiv entwickelt.

In einem sich zunehmend normalisierenden Marktumfeld der privaten Immobilienfinanzierung stieg das Volumen der Plattform Europace um 13% yoy an. Hierbei bauten insbesondere die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz leicht aus. Auch freie Vertriebe konnten Anteile gewinnen, während private Banken ihr Vertriebsvolumen nicht steigern konnten.

Der Volumenanstieg in der privaten Immobilienfinanzierung wird im Wesentlichen getragen durch das Kreditvolumen mit den Verwendungszwecken Kauf von Bestandsimmobilien und Neubau. Die Kreditaufnahmen zur Refinanzierung auslaufender Zinsbindungen entwickelten sich von sehr niedrigem Niveau kommend ebenfalls positiv, während die Kreditaufnahme zur energetischen Sanierung von Bestandsimmobilien weiterhin gering blieb.

In der Wohnungswirtschaft platzierte Dr. Klein Wowi Finanz für den sozialen Mietwohnungsneubau und zur energetischen Sanierung ein höheres Kreditvolumen gegenüber dem äußerst niedrigen Niveau des Vorjahres. Die Dynamik des Zugewinns an verwalteten Wohneinheiten für die wohnwirtschaftliche Verwaltungsplattform Dr. Klein Wowi Digital bleibt mit über 50% weiter sehr hoch. Der deutliche Anstieg des Geschäftsvolumens der Unternehmensfinanzierung der REM Capital erfolgte im gesamten Jahresverlauf 2025 vor einer margenschwächeren Förderkulisse. Der Anstieg des auf Europace vermittelten Volumens von Ratenkrediten blieb in einem schwachen Gesamtmarkt, der durch restriktivere Kreditvergabe der Banken geprägt ist, verhalten.

Die detaillierte Entwicklung der Kennzahlen zu allen drei Segmenten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

(Angaben in Mrd. €) GJ 2025 GJ 2024 GJ

Veränd. Q4/25 Q4/24 Q4

Veränd. Segment Real Estate & Mortgage Platforms Transaktionsvolumen* Europace Immobilienfinanzierung 74,79 66,11 +13% 17,65 17,81 -1% davon Transaktionsvolumen* Finmas Immobilienfinanzierung 11,35 9,89 +15% 2,64 2,57 +2% davon Transaktionsvolumen* Genopace Immobilienfinanzierung 19,56 16,35 +20% 4,80 4,53 +6% Durchschnittliche Zinsbindungsdauer Immobilienfinanzierung (in Jahren) 10,8 11,0 -2% 10,5 10,9 -4% Transaktionsvolumen* Europace Bausparen 5,89 6,44 -8% 1,38 1,55 -11% Vertriebsvolumen* Dr. Klein Privatkunden Immobilienfinanzierung 7,79 6,89 +13% 1,87 1,91 -2% Wert besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien VALUE AG 37,14 31,38 +18% 9,76 7,95 +23% Segment Financing Platforms Wert Vermittlungsvolumen Finanzierungsplattform Dr. Klein Wowi Finanz 1,38 1,18 +17% 0,41 0,38 +8% Anzahl verwaltete Nutzeinheiten Wowi Digital (in Tsd.) 648 415 +56% Geschäftsvolumen Unternehmensfinanzierung REM Capital („Bill“) 2,68 1,46 +83% 0,91 0,37 +148% Transaktionsvolumen* Europace Ratenkredit 7,11 6,93 +3% 1,68 1,50 +12% Segment Insurance Platforms 31.12.2025 31.12.2024 Veränd. Auf SMART INSUR migriertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 5,57 4,69 +19% Auf SMART INSUR migriertes & validiertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 2,34 1,82 +28% Auf ePension verwaltetes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 0,34 0,29 +18%

* Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen „vor Storno“ und können entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden.

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitenden ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.

Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.

Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein Wowi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).

Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

