EQS-News: IAA Transportation 2026: ElringKlinger präsentiert Zukunftstechnologien für den Transport- und Logistiksektor

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IAA Transportation 2026: ElringKlinger präsentiert Zukunftstechnologien für den Transport- und Logistiksektor



14.09.2026 / 09:07 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



IAA Transportation 2026: ElringKlinger präsentiert Zukunftstechnologien für den Transport- und Logistiksektor

Unter dem Motto „Pioneering Mobility. Shaping the Future.“ stellt ElringKlinger sein technologieoffenes Portfolio für die Mobilität von morgen vor.

Innovative Batterie-, Thermomanagement- und Leichtbaulösungen steigern Effizienz, Reichweite und Nachhaltigkeit moderner Nutzfahrzeuge.

Mit umfassender Material-, Fertigungs- und Systemkompetenz unterstützt ElringKlinger die Entwicklung leistungsfähige, kundenspezifische Transportkonzepte für unterschiedliche Anwendungen.

Dettingen/Erms, Hannover (Deutschland), September 2026 +++ Die Mobilität im Transport- und Logistiksektor befindet sich im Wandel. Von batterieelektrischen Fahrzeugen für den Verteilerverkehr bis hin zu brennstoffzellenbasierten Antriebslösungen für den Schwerlastfernverkehr: Die Anforderungen an moderne Nutzfahrzeuge wachsen stetig. ElringKlinger hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt und beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit alternativen Antriebskonzepten. Mit der Konzernstrategie SHAPE30 setzt das Unternehmen konsequent auf Zukunftstechnologien und treibt die Transformation der Mobilität aktiv voran.

„Die Anforderungen an moderne Nutzfahrzeuge sind so vielfältig wie ihre Einsatzbereiche. Deshalb sind leistungsfähige und passgenaue Lösungen gefragt“, unterstreicht Thomas Jessulat, CEO der ElringKlinger AG. „Mit unserer Material-, Fertigungs- und Systemkompetenz unterstützen wir unsere Kunden dabei, effiziente, wirtschaftliche und zukunftsfähige Mobilitätskonzepte zu realisieren.“

Im Bereich der Batterietechnologie präsentiert ElringKlinger ein breites Spektrum an Lösungen für moderne Hochvoltbatterien. Dazu zählen unter anderem Zellkontaktiersysteme für unterschiedliche Zellformate, modulare Performance-Batteriemodule, Batteriesysteme und Batteriespeicherlösungen, Batterie-Kühlplatten, Druckausgleichs- und Entgasungselemente, Lösungen für Batteriegehäuse, thermische Isolationslösungen sowie Rotor- und Stator-Stanzpakete mit MetaloBond-Technologie. Die Komponenten steigern die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batteriesysteme und tragen gleichzeitig dazu bei, Gewicht und Systemkosten zu reduzieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf innovativen Sicherheits- und Thermomanagementlösungen, die den Schutz vor thermischer Propagation verbessern und damit einen wesentlichen Beitrag zur Betriebssicherheit moderner Batteriesysteme leisten. Zum Portfolio gehören darüber hinaus Technologien für Leichtbau und elektrische Antriebssysteme. Als Entwicklungs- und Industrialisierungspartner begleitet ElringKlinger seine Kunden von der Konzeptphase über Simulation, Validierung und Prototypenbau bis hin zur globalen Serienproduktion.

Auch im Leichtbau setzt ElringKlinger auf innovative Lösungen. Im Fokus stehen der ElroSafe-Unterbodenschutz für Batteriesysteme sowie ein Cockpitquerträger in Hybridbauweise. Beide Lösungen veranschaulichen das Potenzial moderner Leichtbaukonzepte für eine nachhaltigere Nutzfahrzeugmobilität. Durch die Kombination aus hoher mechanischer Belastbarkeit und reduziertem Gewicht leisten sie einen Beitrag zu mehr Reichweite, höherer Nutzlast und gesteigerter Effizienz.





Über ElringKlinger

Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.500 #transformationpioneers an rund 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.

Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Straße 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com