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08.04.2026 09:23:33

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG: Jahresabschluss 2025 vorgelegt und Dividendenvorschlag von 0,12 Euro je Aktie 

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende
IBU-tec advanced materials AG: Jahresabschluss 2025 vorgelegt und Dividendenvorschlag von 0,12 Euro je Aktie 

08.04.2026 / 09:23 CET/CEST
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 Corporate News 
 

IBU-tec advanced materials AG: Jahresabschluss 2025 vorgelegt und Dividendenvorschlag von 0,12 Euro je Aktie 

  • Vorläufige Zahlen und Prognosen 2026 und 2030 vollumfänglich bestätigt
  • Richtfest für Sprühturm am 15. April 2026 als wichtiger Zwischenschritt für Aufbau der Produktion von Batteriematerial am Standort Bitterfeld

Weimar, 8. April 2026 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) veröffentlicht ihren testierten Jahresabschluss für 2025. Die vorläufigen Zahlen wie auch die Prognosen für 2026 und 2030 wurden erwartungsgemäß vollumfänglich bestätigt (vgl. Ad-hoc-Mitteilung, 16. März 2026). Der Geschäftsbericht ist unter https://www.ibu-tec.de/investor-relations/finanzberichte/berichte-der-ibu-tec-ag/ abrufbar. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung 2025 mit einer Vervielfachung des EBITDA von 1,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 19. Mai 2026 die Ausschüttung einer Dividende von 0,12 Euro je Aktie vor.

IBU-tec wird am 15. April 2026 das Richtfest für den neuen Sprühturm am Produktionsstandort Bitterfeld begehen, anwesend wird u.a. der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt Sven Schulze sein. Der Bau des Sprühturms ist ein wichtiger Zwischenschritt für den Aufbau einer Produktion von Batteriematerial am Standort Bitterfeld im Zusammenhang mit den vertraglichen Vereinbarungen mit der PowerCo SE (vgl. Ad-hocs vom 6. Oktober 2025). Der Produktionsstart (SOP) in Bitterfeld soll plangemäß 2028 erfolgen. Die Produktionskapazität wird sich auf gut 15.000 Tonnen LFP-Kathodenmaterial jährlich belaufen. Vor diesem Hintergrund erwartet IBU-tec im Jahr 2030 einen Umsatz im Bereich Batteriematerialien von 85-90 Mio. Euro. Der Konzernumsatz soll 2030 auf mind.120-140 Mio. Euro steigen, bei einer erwarteten EBITDA-Marge von 13-15 Prozent.

   

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

 

Kontakt

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt
t +49 69 905505-52
IBU-tec@edicto.de

 


08.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-10
99425 Weimar
Deutschland
Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0
Fax: +49 (0)3643 - 8649-30
E-Mail: mail@ibu-tec.de
Internet: www.ibu-tec.de
ISIN: DE000A0XYHT5
WKN: A0XYHT
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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