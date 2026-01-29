EQS-News: IDC MarketScape stuft GFT als Leader in Cloud-Native Core Banking Transformation ein

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Marktbericht/Studie

IDC MarketScape stuft GFT als Leader in Cloud-Native Core Banking Transformation ein



29.01.2026 / 10:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





IDC MarketScape stuft GFT als Leader in Cloud-Native Core Banking Transformation ein

GFT unterstützt Banken dabei, ihre Kernbankensysteme mit geringerem Risiko zu modernisieren und geschäftlichen Mehrwert schneller zu realisieren.

Stuttgart, 29. Januar 2026 – GFT wurde im IDC MarketScape: Worldwide Cloud-Native Core Banking Implementation Services 2025 Vendor Assessment als Leader eingestuft (doc # US51810324, Dezember 2025).

Laut IDC MarketScape liegen „GFTs größte Stärken in der umfassenden Erfahrung mit der aktuellen Generation cloud-nativer Core Banking Anbieter auf globaler Ebene sowie in der Fähigkeit, diese Expertise weltweit einzubringen. Durch effektive Implementierungsmodelle und Migrationsmethoden hat sich GFT umfassendes Know-how bei ganzheitlichen Transformationsprojekten mit cloud-nativen Core Banking Lösungen aufgebaut und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Lösungsanbieter, mit denen GFT zusammenarbeitet.“ Die Bewertung basiert auf dem IDC MarketScape: Worldwide Cloud-Native Core Banking Implementation Services 2025 Vendor Assessment, in dem Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Strategien zur Implementierung cloud-nativer Core Banking Plattformen bewertet werden.

„Die Anforderungen an Core Banking Systeme haben sich grundlegend gewandelt – von stabilen Transaktionssystemen hin zu flexiblen Plattformen für Innovation, Skalierbarkeit und regulatorische Konformität“, erklärt Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies. „Das zeigt: Cloud-native Core Banking Systeme sind keine Vision mehr, sondern Realität – und GFT ist führend in deren Umsetzung.“

CO.RE Banking Services als strategischer Wachstumstreiber

Mit CO.RE Banking Services bietet GFT ein umfassendes Framework für eine erfolgreiche Core Banking Transformation. Der Ansatz vereint branchenspezifische Beratungskompetenz, bewährte Migrationsstrategien und ein starkes Partner-Ökosystem.

GFT ist der Ansicht, dass die Anerkennung durch IDC MarketScape zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den globalen Bankensektor kommt, da viele Institute vor grundlegenden Entscheidungen im Bereich Core Banking und IT stehen. In Märkten wie Deutschland, in denen regulatorische Komplexität und Altsysteme einen besonders hohen Transformationsdruck erzeugen, treten diese Herausforderungen besonders deutlich zutage. GFTs Platzierung im Leader-Quadranten stärkt die Rolle des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner für Banken, die sich diesen Herausforderungen stellen – in Deutschland und weltweit.

„Unsere Kunden profitieren davon, dass wir das gesamte Spektrum abdecken – von der Entwicklung einer Vision bis hin zur operativen Umsetzung“, sagt Marco Santos, Global CEO. „Wir gestalten die nächste Generation des Bankings – mit KI im Zentrum.“

Über IDC MarketScape:

Das IDC MarketScape Vendor Assessment Model wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Serviceanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Analyse nutzt eine stringente Bewertungsmethodik auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien, die in einer einzigen grafischen Darstellung die jeweilige Position jedes Anbieters innerhalb des Marktes abbildet. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren von Technologieanbietern sinnvoll miteinander verglichen werden können. Darüber hinaus ermöglicht das Modell Technologiekäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung.

Ihre Kontakte



Presse



Investoren Anja Proske

Head of Marketing & Communications

GFT Germany

+49 6196 969-2732

anja.proske@gft.com

Andreas Herzog

Group Investor Relations

GFT Technologies SE

+49 711 62042-383

andreas.herzog@gft.com

Über GFT

GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.

Let’s Go Beyond_

www.gft.com/de

www.gft.com/de/de/blog

www.linkedin.com/company/gft-technologies

x.com/gft_de