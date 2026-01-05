PlanetHome Investment Aktie
WKN DE: A1A60A / ISIN: DE000A1A60A2
05.01.2026 16:07:53
EQS-News: iFunded AG: Kapitalherabsetzung und Umfirmierung zu iFunded AG im Handelsregister eingetragen
EQS-News: iFunded AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges
Berlin, 5. Januar 2026 – iFunded AG: Kapitalherabsetzung und Umfirmierung zu iFunded AG im Handelsregister eingetragen
Die Hauptversammlung der iFunded AG (vormals PlanetHome Investment AG) vom 26. September 2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 8.732.294,00 auf EUR 2.183.073,00 nach §§ 222 ff. AktG beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung wurde am 2. Januar 2026 in das Handelsregister eingetragen und ist damit rechtlich wirksam.
Die technische Umsetzung der Kapitalherabsetzung, insbesondere die Aktienzusammenlegung, erfolgt zeitnah.
Auf derselben Hauptversammlung wurde zudem die Umfirmierung der Gesellschaft von PlanetHome Investment AG in iFunded AG beschlossen. Auch diese Änderung ist inzwischen im Handelsregister eingetragen.
Kontakt:
Michael Kindl
Vorstand
iFunded AG
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin
T +49 (0) 30 555 728 550
info@ifunded.de
05.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Deutsch
|iFunded AG
|10707 Berlin
|Deutschland
|+49 (0) 30555728550
|info@ifunded.de
|www.ifunded.de
|DE000A1A60A2, DE000A1A60B0
|A1A60A , A1A60B
|Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
|2254778
|EQS News-Service
2254778 05.01.2026 CET/CEST
