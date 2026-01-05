PlanetHome Investment Aktie

WKN DE: A1A60A / ISIN: DE000A1A60A2

05.01.2026 16:07:53

EQS-News: iFunded AG: Kapitalherabsetzung und Umfirmierung zu iFunded AG im Handelsregister eingetragen

EQS-News: iFunded AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges
iFunded AG: Kapitalherabsetzung und Umfirmierung zu iFunded AG im Handelsregister eingetragen

05.01.2026 / 16:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 5. Januar 2026 – iFunded AG: Kapitalherabsetzung und Umfirmierung zu iFunded AG im Handelsregister eingetragen

Die Hauptversammlung der iFunded AG (vormals PlanetHome Investment AG) vom 26. September 2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 8.732.294,00 auf EUR 2.183.073,00 nach §§ 222 ff. AktG beschlossen.

Die Kapitalherabsetzung wurde am 2. Januar 2026 in das Handelsregister eingetragen und ist damit rechtlich wirksam.
Die technische Umsetzung der Kapitalherabsetzung, insbesondere die Aktienzusammenlegung, erfolgt zeitnah.

Auf derselben Hauptversammlung wurde zudem die Umfirmierung der Gesellschaft von PlanetHome Investment AG in iFunded AG beschlossen. Auch diese Änderung ist inzwischen im Handelsregister eingetragen.

Kontakt:

Michael Kindl
Vorstand
iFunded AG
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin
T +49 (0) 30 555 728 550
info@ifunded.de

 

05.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: iFunded AG
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30555728550
E-Mail: info@ifunded.de
Internet: www.ifunded.de
ISIN: DE000A1A60A2, DE000A1A60B0
WKN: A1A60A , A1A60B
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
EQS News ID: 2254778

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2254778  05.01.2026 CET/CEST

