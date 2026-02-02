PlanetHome Investment Aktie
WKN DE: A1A60A / ISIN: DE000A1A60A2
|
02.02.2026 16:37:03
EQS-News: iFunded AG: Umsetzung der Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung
|
EQS-News: iFunded AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Berlin, 2. Februar 2026 – Die iFunded AG informiert über die Umsetzung der ordentlichen Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung.
Die ordentliche Hauptversammlung der iFunded AG (vormals PlanetHome Investment AG) vom 26. September 2025 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im ordentlichen Verfahren gemäß §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von jeweils 4 bestehenden Aktien zu einer neuen Aktie (Aktienzusammenlegung im Verhältnis 4:1) von EUR 8.732.294,00 um EUR 6.549.221,00 auf EUR 2.183.073,00 herabzusetzen, um die Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt zu steigern. Dazu wird frei werdendes Kapital in die Kapitalrücklage eingestellt; eine Rückzahlung von Teilen des Grundkapitals ist nicht vorgesehen.
Mit der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg unter der Handelsregisternummer HRB 239061 B am 2. Januar 2026 ist die Herabsetzung des Grundkapitals wirksam geworden.
Die vollständige Bekanntmachung der Kapitalherabsetzung wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Die technische Umsetzung der Aktienzusammenlegung soll zum 5. Februar 2026 erfolgen.
Neue WKN/ISIN nach Zusammenlegung:
Erstattungen durch die Gesellschaft für von Depotbanken eventuell erhobene Gebühren sind nicht vorgesehen.
Kontakt:
Michael Kindl
Vorstand
iFunded AG
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin
T +49 (0) 30 555 728 550
info@ifunded.de
02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|iFunded AG
|Kurfürstendamm 195
|10707 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30555728550
|E-Mail:
|info@ifunded.de
|Internet:
|www.ifunded.de
|ISIN:
|DE000A1A60A2, DE000A1A60B0
|WKN:
|A1A60A , A1A60B
|Börsen:
|Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2269842
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2269842 02.02.2026 CET/CEST
