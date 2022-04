EQS-News: IMMOFINANZ: Radka Doehring zum Vorstandsmitglied bestellt

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

IMMOFINANZ: Radka Doehring zum Vorstandsmitglied bestellt



22.04.2022 / 07:54

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IMMOFINANZ: Radka Doehring zum Vorstandsmitglied bestellt Die IMMOFINANZ AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Radka Doehring mit Wirkung zum 1. Mai 2022 für die Dauer von drei Jahren zum Mitglied des Vorstands bestellt hat. "Mit Radka Doehring gewinnen wir eine erstklassige Managerin, die über umfassende Expertise im Finanzbereich, in Transformationsprozessen, der Digitalisierung und Unternehmensführung verfügt. Mit ihrem Wissen und ihrer langjährigen internationalen Erfahrung ergänzt sie unser Vorstandsteam hervorragend. Wir sind überzeugt, dass dieses Team nun bestens aufgestellt ist, um den erfolgreichen Kurs der IMMOFINANZ weiter zu gestalten", sagt Miroslava Gretiaková, Vorsitzende des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ. Radka Doehring (56) ist eine erfahrene Managerin mit großer internationaler Expertise. In ihrer über 25-jährigen Karriere war sie in verschiedenen Führungspositionen in Unternehmen sowie im öffentlichen Sektor tätig. Zuletzt war sie mehr als neun Jahre als Finance Director für Finanzen, Liegenschaftsverwaltung und Rundfunkgebühren bei RTVS, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft der Slowakei, verantwortlich. Davor fungierte sie in leitenden Positionen bei der CPI Property Group und der börsennotierten Central European Media Enterprises. Die Wirtschaftsprüferin, die auch in den USA und Großbritannien studiert hat, spricht mehrere Sprachen. "Ich bin sehr froh und dankbar für die Gelegenheit, Teil des Vorstandsteams der IMMOFINANZ zu werden. Ich freue mich darauf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen und die Teams dabei zu unterstützen, unsere Kunden auch in Zukunft optimal zu betreuen", sagt Radka Doehring. Der Vorstand der IMMOFINANZ AG wird sich ab 1. Mai 2022 aus Radka Doehring, Dietmar Reindl und Stefan Schönauer zusammensetzen.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Mit der neuen Marke On Top Living expandiert die IMMOFINANZ in nachhaltiges und leistbares Wohnen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,2 Mrd., das sich auf mehr als 220 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9www.immofinanz.com

22.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com