EQS-News: IMMOFINANZ und S IMMO planen Evaluierung strategischer Synergien

IMMOFINANZ und S IMMO planen Evaluierung strategischer Synergien



23.01.2023 / 12:20 CET/CEST

IMMOFINANZ und S IMMO planen Evaluierung strategischer Synergien

Die IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") und die S IMMO AG ("S IMMO") haben eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die einen gemeinsamen Prozess zur Prüfung einer weiteren Angleichung, Koordination, Fusion oder anderer Formen der Integration der beiden Gruppen vorsieht. Die CPI Property Group ("CPIPG") wird sich als unterstützende Aktionärin an dem Projekt beteiligen. Ziel ist es, Synergien und Effizienzsteigerungen zu identifizieren, die die Transparenz und die Rentabilität für alle Stakeholder verbessern. Sowohl die IMMOFINANZ als auch die S IMMO verfügen über hervorragende Immobilienportfolios, die von lokalen Teams aus erfahrenen Fachleuten verwaltet werden, sagt Radka Doehring, Vorständin der IMMOFINANZ. "Diese Rahmenvereinbarung ermöglicht beiden Unternehmen den Austausch von Best Practices und die Erarbeitung größerer Synergien. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Prozess mit der starken Unterstützung von CPIPG erfolgreich sein wird. CPIPG besitzt rund 76,9% an der IMMOFINANZ (106.579.581 Aktien). Die IMMOFINANZ hält eine Mehrheitsbeteiligung von 50% plus eine Aktie an der S IMMO (36.804.449 Aktien), während CPIPG rund 38,4% des Grundkapitals der S IMMO (28.241.094 Aktien) hält.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,5 Mrd., das sich auf mehr als 260 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

