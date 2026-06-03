EQS-News: INDUS-Hauptversammlung 2026: mit Fokus auf Chancen

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INDUS-Hauptversammlung 2026: mit Fokus auf Chancen



03.06.2026 / 17:46 CET/CEST

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INDUS-Hauptversammlung 2026: mit Fokus auf Chancen

Dividendenzahlung von 1,30 EUR je Aktie

Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet

Bergisch Gladbach, 3. Juni 2026 – Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der INDUS Holding AG im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse folgten die Aktionärinnen und Aktionäre den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit. Insgesamt waren rund 43,47 % des eingetragenen Grundkapitals vertreten.

Fokus auf Stärken und Chancen

In seinem Bericht stellte Vorstandsvorsitzender Dr. Johannes Schmidt die konsequente Ausrichtung von INDUS auf die eigenen Stärken in den Mittelpunkt: „Wir lassen uns nicht von Dingen ablenken, die wir nicht ändern können. Wir bauen unsere Stärken aus. Und wir schauen auf die Chancen.“ Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds mit geopolitischen Unsicherheiten, anhaltender Investitionszurückhaltung und steigender Materialpreise sieht sich INDUS strategisch gut aufgestellt. Grundlage dafür ist die Strategie EMPOWERING MITTELSTAND, die in herausfordernden Zeiten die Richtung vorgibt.

Strategie treibt Transformation und Wachstum

Im Zentrum der weiteren Entwicklung steht die gezielte Stärkung der drei Wachstumstreiber Akquisitionen, Internationalisierung und Technikkompetenz. Schmidt betonte insbesondere die zunehmende Bedeutung von Technologie und Digitalisierung für die Beteiligungen:

„Wir transformieren die Unternehmen dort, wo wir mit KI und Digitalisierung Potenziale heben können. Darin liegt eine große Chance für die INDUS-Unternehmen.“

Transformation zur Hightech-Industrie als Leitmotiv

Auch Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Abromeit hob in seinen persönlichen Worten die Bedeutung eines grundlegenden Wandels hervor. Entscheidend sei, industrielle Stärken konsequent zu erkennen und weiterzuentwickeln, „indem wir mit dem vernetzten Wissen der Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Startups aus einer ökonomischen und ökologischen Industrie Hightech-Unternehmen bauen.“ Die Transformation betreffe dabei nicht nur Prozesse und Technologien, sondern auch Denkweisen und Zusammenarbeit. INDUS versteht sich in diesem Kontext als Vorreiter und „Paradebeispiel“ für die künftige Verbindung von Industrie und Hochtechnologie.

Zuversichtlicher Ausblick

Nach einer soliden Geschäftsentwicklung 2025 zeigte sich der Vorstand mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr vorsichtig optimistisch. INDUS werde weiterhin konsequent auf Resilienz, operative Exzellenz und gezieltes Wachstum setzen. „Und dafür sind wir gut aufgestellt“, sagt Schmidt.

Carl Martin Welcker erneut in den Aufsichtsrat gewählt

Die Hauptversammlung folgte den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit. Beschlossen wurden unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts. Die Hauptversammlung hat Carl Martin Welcker, geschäftsführender Gesellschafter der Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG und langjähriges Mitglied im INDUS-Aufsichtsrat, erneut als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. Die Amtszeit läuft bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. Außerdem wurde ein Genehmigtes Kapital 2026 geschaffen und eine entsprechende Satzungsänderung verabschiedet.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung, die Rede des Vorstandsvorsitzenden sowie die Abstimmungsergebnisse finden Sie hier.



Über INDUS

Seit 1989 wächst INDUS nachhaltig mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickelt diese international weiter. INDUS stellt sicher, dass die Führungskräfte der Gruppe wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf die verlässliche Perspektive des langfristigen Investors verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Portfoliounternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Die Mittelstandsgruppe ist seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert. Mehr Informationen unter www.indus.eu.



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