EQS-News: INDUS Holding AG: Ergebnisbelastung im Segment Fahrzeugtechnik reduziert sich ab sofort deutlich

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

INDUS Holding AG: Ergebnisbelastung im Segment Fahrzeugtechnik reduziert sich ab sofort deutlich



24.10.2022 / 17:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



INDUS: Ergebnisbelastung im Segment Fahrzeugtechnik reduziert sich ab sofort deutlich Nach langjährigen Restrukturierungsbemühungen beantragt Serienzulieferer SMA ein Eigenverwaltungsverfahren, um die Sanierung fortzusetzen

Einmalige nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von rund 61 Mio. EUR

Ab sofort deutliche Reduzierung der operativen Ergebnisbelastung und Verbesserung des zukünftigen Cash Flows im Segment Fahrzeugtechnik

Strategische Konzentration auf Zukunftsthemen Bergisch Gladbach, 24.10.2022 Die INDUS-Beteiligung S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG, Backnang, (SMA) hat am 24.10.2022 die Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens mit dem Ziel einer Sanierung des Unternehmens beantragt. Dies wird bei INDUS zu einmaligen, nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von rund 61 Mio. EUR führen. Gleichzeitig werden damit ab sofort auch die laufenden operativen Ergebnisbelastungen im Segment Fahrzeugtechnik deutlich reduziert. Im aktuellen Geschäftsjahr hat SMA bisher mehr als die Hälfte der Verluste im Segment Fahrzeugtechnik verursacht. Die für November und Dezember 2022 prognostizierten operativen Verluste der SMA in Höhe von rund 7 Mio. EUR entfallen. Der Serienzulieferer für die Automobilindustrie hatte zuletzt intensive Verhandlungen mit Großkunden über eine Anpassung der bestehenden Lieferverträge geführt. Leider ist es SMA nicht gelungen, die notwendigen Anpassungen zu erreichen, so dass eine Fortführung unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich war. Unserem Geschäftsmodell entsprechend unterstützen wir nach Kräften, wenn ein Portfoliounternehmen in Schwierig­keiten ist und das auch in Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger als am Markt üblich, sagt INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr. Johannes Schmidt. Gleichzeitig aber haben wir die Verantwortung für die Entwicklung unserer Gruppe als Ganzes und wollen sicherstellen, dass wir unseren anderen derzeit 47 Beteiligungen den nötigen Spielraum für die erfolgreiche Weiterentwicklung bieten. Vor dem Hintergrund der Einmalaufwendungen ergibt sich eine Anpassung der EBIT-Prognose vom 03. August 2022 von 100 bis 115 Mio. EUR auf 46 bis 61 Mio. EUR. Darin noch nicht berücksichtigt sind mögliche nicht zahlungswirksame Wertminderungen im Wesentlichen der Geschäfts- und Firmenwerte (Goodwill) anderer Beteiligungsunternehmen, die sich aus dem signifikanten Anstieg der Kapitalkosten in den letzten Wochen sowie den Unternehmensplanungen für 2023 und den Folgejahren ergeben könnten. Die Notwendigkeit und ggf. der Umfang derartiger nicht zahlungswirksamer Wertminderungen wird aktuell im Rahmen der laufenden Planungsrunde analysiert. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 von 1,90 bis 2,00 Mrd. EUR bleibt unverändert. Mit dem Ausscheiden von SMA aus dem Konsolidierungskreis von INDUS wird das Gewicht der Serienzulieferung im Segment Fahrzeugtechnik weiter deutlich reduziert werden. Zuletzt konnte Ende 2021 die WIESAUPLAST-Gruppe verkauft werden. Schmidt: Kernaufgabe für uns ist es, unsere Strategie PARKOUR weiter konsequent fortzusetzen. Wir wollen die erarbeiteten Mittel der Gruppe für Investitionen in Zukunftsthemen und für Unternehmenskäufe in Zukunfts­branchen einsetzen und damit den Wert der Gruppe nachhaltig steigern. Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung und -entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. Der Branchenfokus umfasst Bau / Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als wachstumsorientierter Finanzinvestor unterstützt INDUS ihre aktuell 48 Beteiligungen mit langfristiger Ausrichtung in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 1,74 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de. Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de Kontakt:Nina Wolf & Dafne SanacÖffentlichkeitsarbeit & Investor RelationsINDUS Holding AGKölner Straße 3251429 Bergisch GladbachTel +49 (0) 022 04 / 40 00-73Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32E-Mail presse@indus.deE-Mail investor.relations@indus.dewww.indus.de

24.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com