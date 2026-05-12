EQS-News: INDUS Q1: Umsatz- und Ergebnis deutlich gestiegen

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INDUS Q1: Umsatz- und Ergebnis deutlich gestiegen



12.05.2026 / 07:28 CET/CEST

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INDUS Q1: Umsatz- und Ergebnis deutlich gestiegen

Umsatz (441,6 Mio. EUR) und adjusted EBITA (42,5 Mio. EUR) erheblich über Vorjahr

Marge des adjusted EBITA erreicht 9,6 %

Geschäftsverlauf im Gesamtportfolio wie erwartet

Zusätzlicher Umsatz- und Ergebniseffekt durch Sonderentwicklung im Segment Materials Solutions

Zwei Zukäufe im Segment Engineering

Bergisch Gladbach, 12. Mai 2026 – In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld verlief das Geschäft der INDUS-Gruppe im ersten Quartal 2026 weitgehend planmäßig. Durch einen Sondereffekt beim größten Unternehmen im Segment Materials Solutions stiegen Umsatz und Ergebnis aber stärker an als ursprünglich erwartet. Die extreme Preissteigerung beim Vormaterial Wolframcarbid führte zu einem deutlichen Preiseffekt bei den Umsatzerlösen. Unabhängig davon konnten auch die anderen Beteiligungen in allen drei Segmenten den Umsatz wie geplant ausbauen. Der Auftragseingang (525,1 Mio. EUR) entwickelte sich im ersten Quartal weiter positiv (Vorjahr: 455,1 Mio. EUR). Der Konzernumsatz erhöhte sich um 9,7 % auf 441,6 Mio. EUR (Vorjahr: 402,4 Mio. EUR). Das adjusted EBITA stieg auf 42,5 Mio. EUR (Vorjahr: 24,9 Mio. EUR). Die Marge des adjusted EBITA lag mit 9,6 % über Vorjahr (6,2 %). Das EBIT stieg auf 36,0 Mio. EUR an (Vorjahr: 19,6 Mio. EUR).

„Trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen sind wir erfolgreich ins Jahr 2026 gestartet. Das zeigt, dass unser Portfolio robust aufgestellt ist und die Strategie EMPOWERING MITTELSTAND greift“, sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. „Die Sonderentwicklung im Segment Materials Solutions hat die Dynamik zusätzlich verstärkt. Entscheidend ist: Wir nutzen Chancen bewusst und verantwortungsvoll.“

Das Ergebnis nach Steuern lag mit 16,0 Mio. EUR annähernd auf Vorjahresniveau (16,1 Mio. EUR). Im ersten Quartal 2025 war ein aperiodischer positiver Steuerertrag erfasst worden. Das Ergebnis je Aktie belief sich im ersten Quartal 2026 auf 0,64 EUR (Vorjahr: 0,63 EUR).

Weiterhin hoher Auftragseingang im Segment Engineering

Im Januar 2026 konnte INDUS den Zukauf des Medientechnikspezialisten PRO VIDEO mit dem Closing abschließen. Im Februar wurde der Kaufvertrag zum Erwerb des italienischen Dekontaminationsspezialisten AMIRA unterzeichnet. Das Closing folgte im April. Im Segment Engineering lag der im ersten Quartal saison-typisch eher niedrige Umsatz mit 130,7 Mio. EUR über Vorjahr (123,2 Mio. EUR). Das Segmentergebnis (adjusted EBITA) betrug 5,1 Mio. EUR (Vorjahr: 6,4 Mio. EUR). Der weiterhin hohe Auftragseingang (164,6 Mio. EUR nach 171,2 Mio. EUR im Vorjahr) stützt die erwartete Geschäftsbelebung im Jahresverlauf. Der Auftragsbestand erreichte mit 472,1 Mio. EUR einen Höchststand. Für das Gesamtjahr rechnet INDUS nun mit einem moderat steigenden Umsatz und unverändert mit einem moderat steigenden Ergebnis.

Infrastructure-Unternehmen steigern wie geplant Umsatz und Ergebnis

Trotz der schlechten Witterung stieg der Umsatz im Segment Infrastructure im ersten Quartal 2026 auf 143,3 Mio. EUR an (Vorjahr: 136,4 Mio. EUR). Auch der Auftragseingang (172,9 Mio. EUR) entwickelte sich gut (Vorjahr: 137,8 Mio. EUR). Das Segmentergebnis (adjusted EBITA) erhöhte sich deutlich auf 13,6 Mio. EUR (Vorjahr: 10,0 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr geht INDUS unverändert von einem moderat steigenden Umsatz und einem stark steigenden Segmentergebnis aus.

Sonderentwicklung bei Materials Solutions erhöht Umsatz- und Ergebnisbeitrag

Im Segment Materials Solutions sind der Umsatz auf 167,5 Mio. EUR (Vorjahr: 142,5 Mio. EUR) und das adjusted EBITA auf 28,2 Mio. EUR (Vorjahr: 12,7 Mio. EUR) gestiegen. Der Umsatzanstieg ist insbesondere auf die extreme Preisentwicklung beim strategischen Rohstoff Wolframcarbid zurückzuführen, wobei knapp ein Drittel der Umsatzsteigerung bei dem davon betroffenen Segmentunternehmen auf Mengenerhöhungen beruht. Auch vorgezogene Ergebniseffekte durch lange Beschaffungs- und Durchlaufzeiten der wolframhaltigen Materialien hatten Einfluss. Der Auftragseingang im ersten Quartal stieg auf 187,6 Mio. EUR (Vorjahr: 146,2 Mio. EUR). In Erwartung weiter hoher Materialpreise rechnet INDUS für das Gesamtjahr nun mit einem stark steigenden Umsatz und einem stark steigenden Segmentergebnis.

Extreme Materialpreissteigerung bei Wolframcarbid lässt Working Capital ansteigen, Free Cashflow deutlich unter Vorjahr

Infolge der signifikant höheren Beschaffungskosten für das Vormaterial Wolframcarbid stieg das Working Capital über das saisonal typische Maß hinaus deutlich an und lag Ende März bei 557,8 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 461,5 Mio. EUR). Für die Rohstoffversorgung ist eine erhöhte Vorfinanzierung nötig. Dieser Effekt ist maßgeblich für den Rückgang des Free Cashflow auf -74,1 Mio. EUR (Vorjahr: - 23,6 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März bei 38,7 % (31. Dezember 2025: 38,4 %).

„In Abstimmung mit den größten Kunden und Systempartnern unserer Beteiligung haben wir uns bewusst dazu entschieden, die Lieferfähigkeit des betroffenen Unternehmens im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen“, sagt INDUS-Finanzvorstand Rudolf Weichert „Das hilft uns, unsere starke Marktposition weiter auszubauen. Die zwingend notwendigen Anpassungen der Verkaufspreise spiegeln die Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit wider und konnten erfolgreich umgesetzt werden.“

Umsatz- und Ergebnis-Prognose für Gesamtjahr angehoben, Free-Cashflow-Prognose angepasst

Wie bereits am 30. April 2026 kommuniziert, rechnet INDUS für das laufende Geschäftsjahr nun mit einem Konzernumsatz von 1,85 bis 2,05 Mrd. EUR. Der Vorstand erwartet ein adjusted EBITA von 160 bis 190 Mio. EUR. Die Prognose für die Marge des adjusted EBITA liegt bei 8,0 bis 10,0 %. Der Free Cashflow soll auf Jahressicht mindestens ausgeglichen sein.

Den vollständigen Zwischenbericht finden Sie hier .



Über INDUS

Seit 1989 wächst INDUS nachhaltig mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickelt diese international weiter. INDUS stellt sicher, dass die Führungskräfte der Gruppe wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf die verlässliche Perspektive des langfristigen Investors verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Portfoliounternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Die Mittelstandsgruppe ist seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert. Mehr Informationen unter www.indus.eu.

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