EQS-News: INDUS stärkt Segment Infrastructure mit Spezialisten für Betonlösungen

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INDUS stärkt Segment Infrastructure mit Spezialisten für Betonlösungen



26.10.2026 / 11:20 CET/CEST

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INDUS stärkt Segment Infrastructure mit Spezialisten für Betonlösungen

Beton- und Naturstein Babelsberg GmbH wird Teil der BETOMAX-Gruppe

Position im Wachstumsmarkt Sanierung und Modernisierung ausgebaut

Bergisch Gladbach, 26. Oktober 2026 – Die INDUS-Beteiligung BETOMAX hat 70 % der Geschäftsanteile an der Beton- und Naturstein Babelsberg GmbH (BNB) übernommen. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Potsdam entwickelt und fertigt individuelle Betonlösungen für das Architektur- und Bauwesen, insbesondere für die Bereiche Sanierung und Denkmalpflege, Garten- und Landschaftsbau und Interior Design. Das Leistungsspektrum reicht von großformatigen Betonfassaden über urbane Freiraumstrukturen bis hin zu Innenraumelementen und komplexen Sonderformen. Dabei deckt BNB die gesamte Wertschöpfung von der Beratung und Planung bis zur Fertigung und Montage ab. Zu den Referenzprojekten zählen Fassadenelemente für die Tesla Gigafactory in Grünheide, Innenraumelemente in den Pariser Galeries Lafayette oder Textilbetonelemente für den Berliner U-Bahnhof Rotes Rathaus. Mit rund 40 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von rund 7 Mio. EUR. Als Tochterunternehmen von BETOMAX wird BNB dem Technologiefeld Tiefbau und Betontechnologie im INDUS-Segment Infrastructure zugeordnet.

„Wir sehen für BNB attraktive Wachstumsperspektiven“, sagt Dr. Jörn Großmann, für das Segment Infrastructure verantwortlicher INDUS-Vorstand. „Insbesondere die Bereiche Sanierung und Denkmalpflege profitieren strukturell von dem hohen Investitionsbedarf in den Gebäudebestand. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an nachhaltiges Bauen und Modernisieren. Mit seiner technischen Kompetenz und seiner starken Position in diesen Märkten ist BNB hervorragend aufgestellt, um diese Chancen zu nutzen.“

BETOMAX systems gehört seit 1991 zur INDUS-Gruppe und entwickelt Systeme und Komponenten für den konstruktiven Beton- und Ingenieurbau. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 28 Mio. EUR. Die Kompetenzschwerpunkte liegen auf der Bewehrungs-, Anker-, Abschal- und Abdichtungstechnik sowie der Brückenbautechnik. INDUS hat das Leistungsangebot der BETOMAX-Gruppe in den vergangenen Jahren bereits durch die Ergänzungsakquisitionen QUICK Bauprodukte und TRIGOSYS erweitert.

„BNB bringt viel Werkstoffkompetenz in der Materialentwicklung und Oberflächengestaltung mit. Mit eigenem Metall- und Formenbau sowie moderner CNC-, Schleif- und Frästechnik verfügt das Unternehmen zudem über eine hohe Fertigungstiefe“, sagt Michael Meyer, Geschäftsführer von BETOMAX. „Gerade die Verbindung aus technischem Know-how und Erfahrung aus anspruchsvollen Großprojekten macht BNB zu einer sehr guten Ergänzung im Bereich Betontechnologie.“

Manuel Vöge, bisheriger geschäftsführender Gesellschafter von BNB: „Mit INDUS haben wir einen Partner gefunden, der unser Geschäft versteht und BNB langfristig weiterentwickelt. Gemeinsam können wir unsere Stärken ausbauen, neue Märkte erschließen und so zusätzliche Wachstumschancen nutzen.“ Manuel Vöge wird BNB als Geschäftsführer weiter führen.

Der Erwerb ist Teil der INDUS-Unternehmensstrategie EMPOWERING MITTELSTAND. Mit gezielten Ergänzungsakquisitionen stärkt INDUS bestehende Technologiefelder, verbreitert die Kompetenzen ihrer Beteiligungen und schafft zusätzliche Möglichkeiten für organisches Wachstum.

Einen Überblick über das INDUS-Portfolio im Segment Infrastructure finden Sie hier.

Über INDUS

Seit 1989 wächst INDUS nachhaltig mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickelt diese international weiter. INDUS stellt sicher, dass die Führungskräfte der Gruppe wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf die verlässliche Perspektive des langfristigen Investors verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Portfoliounternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Die Mittelstandsgruppe ist seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert. Mehr Informationen unter www.indus.eu.

Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Nina WolfCorporate CommunicationsINDUS Holding AGKölner Straße 3251429 Bergisch GladbachTel: +49 (0) 22 04 / 40 00-73E-Mail: communications@indus.dewww.indus.eu/de