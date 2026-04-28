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28.04.2026 15:12:54

EQS-News: Information über die Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2026 der TRATON SE

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Information über die Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2026 der TRATON SE

28.04.2026 / 15:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Information über die Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2026 der TRATON SE

München, 28. April 2026 – Die Aktionäre der TRATON SE (WKN TRAT0N / ISIN DE000TRAT0N7) werden – gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung - zu der am Dienstag, den 16. Juni 2026, um 10.00 Uhr (MESZ) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der TRATON SE eingeladen, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten wird.

Die gesamte Versammlung wird unter der Internetadresse www.traton.com/hauptversammlung für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft in Bild und Ton übertragen. Die Eröffnung durch den Versammlungsleiter und die Rede des Vorstands können auch von sonstigen Interessierten unter www.traton.com/hauptversammlung live über das Internet verfolgt werden.

Tagesordnung

  1. Vorlage des TRATON Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
  2. Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
  4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
  5. Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers
  6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
  7. Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
  8. Änderung von § 16 Abs. 5 der Satzung und des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder
  9. Änderungen der Satzung 

Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Nach der gerichtlichen Bestellung von Herrn Dr. Arno Antlitz, Mitglied des Vorstands der Volkswagen Aktiengesellschaft (Finanz und Operatives Geschäft), zum Mitglied des Aufsichtsrats durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 16. September 2025, schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Nominierungsausschusses vor, Herrn Dr. Arno Antlitz bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Weitere Informationen zum Kandidaten einschließlich der Angaben zu Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.traton.com/hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 zugänglich.

Hauptversammlungsunterlagen und Informationen

Die Einberufung einschließlich Tagesordnung zur TRATON Hauptversammlung sowie die zugänglich zu machenden Unterlagen sind auf Deutsch und Englisch über die TRATON Internetseite www.traton.com/hauptversammlung abrufbar. Nähere Hinweise und Erläuterungen zur Anmeldung und Ausübung des Stimmrechts sind in der Einberufung unter „II. Weitere Angaben zur Einberufung“ zu finden.
 

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

TRATON SE  
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.


28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 360 98 70
E-Mail: investor.relations@traton.com
Internet: www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7
WKN: TRAT0N
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
EQS News ID: 2314838

 
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2314838  28.04.2026 CET/CEST

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