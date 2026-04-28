TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
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28.04.2026 15:12:54
EQS-News: Information über die Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2026 der TRATON SE
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EQS-News: TRATON SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Information über die Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2026 der TRATON SE
München, 28. April 2026 – Die Aktionäre der TRATON SE (WKN TRAT0N / ISIN DE000TRAT0N7) werden – gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung - zu der am Dienstag, den 16. Juni 2026, um 10.00 Uhr (MESZ) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der TRATON SE eingeladen, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten wird.
Die gesamte Versammlung wird unter der Internetadresse www.traton.com/hauptversammlung für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft in Bild und Ton übertragen. Die Eröffnung durch den Versammlungsleiter und die Rede des Vorstands können auch von sonstigen Interessierten unter www.traton.com/hauptversammlung live über das Internet verfolgt werden.
Tagesordnung
Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Nach der gerichtlichen Bestellung von Herrn Dr. Arno Antlitz, Mitglied des Vorstands der Volkswagen Aktiengesellschaft (Finanz und Operatives Geschäft), zum Mitglied des Aufsichtsrats durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 16. September 2025, schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Nominierungsausschusses vor, Herrn Dr. Arno Antlitz bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Weitere Informationen zum Kandidaten einschließlich der Angaben zu Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.traton.com/hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 zugänglich.
Hauptversammlungsunterlagen und Informationen
Die Einberufung einschließlich Tagesordnung zur TRATON Hauptversammlung sowie die zugänglich zu machenden Unterlagen sind auf Deutsch und Englisch über die TRATON Internetseite www.traton.com/hauptversammlung abrufbar. Nähere Hinweise und Erläuterungen zur Anmeldung und Ausübung des Stimmrechts sind in der Einberufung unter „II. Weitere Angaben zur Einberufung“ zu finden.
Kontakt
Ursula Querette
TRATON SE
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TRATON SE
|Hanauer Str. 26
|80992 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 360 98 70
|E-Mail:
|investor.relations@traton.com
|Internet:
|www.traton.com
|ISIN:
|DE000TRAT0N7
|WKN:
|TRAT0N
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
|EQS News ID:
|2314838
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314838 28.04.2026 CET/CEST
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