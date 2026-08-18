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18.08.2026 18:45:04

EQS-News: Informationen zum Aktienbesitz von Herrn Svetlin Todorov an der Shelly Group SE

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Informationen zum Aktienbesitz von Herrn Svetlin Todorov an der Shelly Group SE

18.08.2026 / 18:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Informationen zum Aktienbesitz von Herrn Svetlin Todorov an der Shelly Group SE

Sofia / München, 18. August 2026 – Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („die Gesellschaft“) gibt bekannt, dass sie folgende Mitteilungen erhalten hat:

Von Herrn Svetlin Todorov – einem Aktionär und Mitglied des Verwaltungsrats der Shelly Group SE gemäß Art. 19 MAR und Art. 145 des Gesetzes über öffentliche Wertpapieremissionen – bezüglich der Veräußerung (Sacheinlage) von 1.184.995 Aktien der Gesellschaft, die 6,53 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft entsprechen, an die Salisto Holdings LLC;

Von Salisto Holdings LLC – einer Gesellschaft, die ausschließlich von Herrn Svetlin Todorov kontrolliert wird – gemäß Art. 19 MAR und Art. 145 des Gesetzes über das öffentliche Angebot von Wertpapieren – bezüglich des Erwerbs (durch Sacheinlage) von 1.184.995 Aktien der Gesellschaft, die 6,53 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft entsprechen.

Die Sacheinlage führt dazu, dass die oben genannten Aktien aus dem direkten Besitz von Svetlin Todorov in den direkten Besitz der Salisto Holdings LLC übergehen. Die Gesamtzahl der von Svetlin Todorov kontrollierten Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft bleibt unverändert bei 27,79 %.

Infolge der Einlage wird Svetlin Todorov 21,26 % direkt und 6,53 % indirekt über die Salisto Holdings LLC im Sinne von Art. 146 POSA halten. Die von Svetlin Todorov kontrollierte Gesamtbeteiligung – 27,79 % – bleibt unverändert, und es gibt keine Änderung hinsichtlich des letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümers der Aktien oder der von Svetlin Todorov über die Gesellschaft ausgeübten Kontrolle.

Mehr Informationen unter corporate.shelly.com.

Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.

Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 89 125 09 0331
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de


18.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95
EQS News ID: 2385114

 
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2385114  18.08.2026 CET/CEST

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