EQS-News: Ingo Stober wird neuer Finanzvorstand der SMT Scharf AG

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Ingo Stober wird neuer Finanzvorstand der SMT Scharf AG



31.07.2026 / 18:01 CET/CEST

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Ingo Stober wird neuer Finanzvorstand der SMT Scharf AG

Ingo Stober mit Wirkung zum 1. September 2026 zum CFO ernannt

SMT Scharf stärkt den Vorstand gezielt mit zusätzlicher Finanz- und Transformationsexpertise

Fokus liegt auf konsequenter Umsetzung der Strategie 2026

Hamm, 31. Juli 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Ingo Stober zum neuen Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt hat. Herr Stober wird sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 1. September 2026 für die Dauer von drei Jahren antreten.

Jian Liu, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SMT Scharf AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, mit Herrn Ingo Stober unser Vorstandsteam gezielt um zusätzliche Finanz- und Transformationsexpertise verstärken zu können. Gleichzeitig bringt er durch seinen bisherigen Werdegang fundierte Branchenkenntnisse aus der Bergbauindustrie mit. Wir sind überzeugt, dass Herr Stober unser Vorstandsteam ideal ergänzt, um die Umsetzung der Strategie 2026 konsequent voranzutreiben.“

Der neue Finanzvorstand Ingo Stober erklärt: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der SMT Scharf AG und bedanke mich herzlich beim Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Vor dem Hintergrund eines sich merklich wandelnden Marktumfelds gestaltet SMT Scharf aktiv die Transformation des Geschäftsmodells. In dieser wichtigen Phase werde ich meine langjährige Führungserfahrung aus den Bereichen Finanzen und Operations gezielt einbringen und damit zum langfristigen Erfolg des Unternehmens beitragen.“

Vor seinem Wechsel zur SMT Scharf AG war Herr Stober als Group CFO und COO der Eickhoff-Gruppe tätig und verantwortete dort die globale kaufmännische und operative Steuerung der Unternehmensgruppe. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der finanziellen Steuerung und Transformation von Unternehmen im Maschinenbau sowie weiteren Industriebranchen. Seine berufliche Laufbahn begann er als Senior Consultant bei Roland Berger im Bereich Restructuring & Corporate Finance. Herr Stober studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Asien sowie Finanzen/Controlling an der Hochschule Furtwangen.

Herr Stober folgt als Finanzvorstand auf Herrn Volker Weiss, der sein Vorstandsmandat vorzeitig niedergelegt hatte. Bis zum Amtsantritt von Herrn Stober wurden die Aufgaben des Finanzvorstands interimistisch von COO Herrn Reinhard Reinartz übernommen. Mit Wirkung zum 1. September 2026 besteht der Vorstand der SMT Scharf AG wieder aus drei Mitgliedern und setzt sich aus Herrn Longjiao Wang (CEO), Herrn Reinhard Reinartz (COO) und Herrn Ingo Stober (CFO) zusammen.

Unternehmensprofil

Der SMT Scharf Konzern entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold , Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt der SMT Scharf Konzern über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zum SMT Scharf Konzern finden Sie online unter www.smtscharf.com.

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