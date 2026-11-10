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10.11.2026 07:30:03

EQS-News: Innok Robotics erzielt stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte und präsentiert sich nach dem Reverse IPO auf ersten Kapitalmarktkonferenzen

EQS-News: Innok Robotics Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Innok Robotics erzielt stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte und präsentiert sich nach dem Reverse IPO auf ersten Kapitalmarktkonferenzen

10.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Innok Robotics erzielt stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte und präsentiert sich nach dem Reverse IPO auf ersten Kapitalmarktkonferenzen

Operatives Wachstum im Kerngeschäft, der Gewinn bedeutender Neukunden und der konsequente Schritt an den Kapitalmarkt unterstreichen die Skalierungsfähigkeit im Bereich Physical AI.

Regenstauf, 10. November 2026 – Die Innok Robotics Group AG („Innok Robotics“, ISIN: DE000A3EVV13), eine Deeptech-Unternehmensgruppe, die auf Physical AI und autonome mobile Roboter (AMR) für Outdoor- und Brownfield-Umgebungen spezialisiert ist, setzt ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2026 planmäßig fort. Nach einer starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr verzeichnete der führende Anbieter outdoorfähiger autonomer mobiler Roboter auch im dritten Quartal eine sehr positive operative Entwicklung. Parallel zur operativen Entwicklung nimmt das Management nach dem erfolgreich umgesetzten Reverse IPO erstmals an ausgewählten Kapitalmarktkonferenzen teil, um das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie institutionellen und privaten Investoren vorzustellen.

Operative Kontinuität und Ausbau der Marktposition

Der Auftragseingang im dritten Quartal bestätigt die anhaltend hohe Nachfrage nach praxistauglicher Automatisierung auch in Outdoor-, Brownfield- und All-Terrain-Bereichen. Industrieunternehmen suchen verstärkt nach Lösungen, die den Materialfluss zwischen Hallen, im Außenbereich und bei schwierigen Bodenbeschaffenheiten automatisieren, ohne dass bauliche Anpassungen an der bestehenden Infrastruktur erforderlich sind.

Ein wesentlicher Treiber im abgelaufenen Quartal war der weitere Ausbau des Kundenstamms mit international führenden Industrieunternehmen. Als prominente Neukunden konnten unter anderem die Continental-Tochter ContiTech AG und John Deere gewonnen werden. Nach Horsch und Vogelsang entscheidet sich damit der nächste bedeutende Akteur aus dem weltweit tätigen Landmaschinenbau für die autonomen Transportsysteme von Innok Robotics. Diese technologisch anspruchsvolle Branche belegt die Zuverlässigkeit der INDUROS-Plattform sowie der hauseigenen KI-Autonomiesoftware InnokCockpit unter realen Produktionsbedingungen.

Präsenz auf Kapitalmarktkonferenzen nach dem Reverse IPO

Aufbauend auf dieser operativen Basis treibt Innok Robotics den Gang an den öffentlichen Kapitalmarkt planmäßig voran. Nachdem der Börsengang (Reverse IPO durch Einbringung) im Oktober und die Umbenennung zur Innok Robotics Group AG wie geplant stattgefunden haben und die Aktie an der Börse Düsseldorf gehandelt wird (ISIN DE000A3EVV13), präsentiert das Führungsteam in den kommenden Wochen das Unternehmen erstmals auf den ersten Kapitalmarktkonferenzen. Darunter sind die Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK, 11.11.–12.11.) sowie das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF, 23.11.–25.11.) in Frankfurt am Main.

Im Fokus der Gespräche mit Investoren und Analysten steht die Equity Story: Innok Robotics skaliert als Physical AI & Intelligent Robotics Unternehmen stark in den wachsenden Zielmärkten Intralogistik, Agrar/Kommunen, Forschung und Entwicklung sowie Inspektion & Überwachung kritischer Infrastruktur. Für Investoren bietet die Kombination aus robuster eigener Hardware, einer marktführenden und zunehmend KI-basierten Autonomie-Software, flexiblen Mietmodellen (Robots as a Service oder RaaS) und kurzen Amortisationszeiten von Investments auf Kundenseite ein klar kalkulierbares Wachstumsprofil. Dieses Fundament untermauert das angekündigte Ziel, den Auftragseingang im Gesamtjahr 2026 erneut zu verdoppeln und dieses Wachstumstempo auch in den folgenden Jahren weiterzuführen.

Über Innok Robotics:
Die Innok Robotics Group AG ist eine schnell wachsende deutsche Deeptech-Unternehmensgruppe, die sich auf Physical AI & Robotics und insbesondere autonome mobile Roboter (AMR) spezialisiert hat. Das Alleinstellungsmerkmal liegt im erweiterten Einsatzspektrum: Während die meisten AMRs auf Innenbereiche beschränkt sind, navigieren die Systeme von Innok Robotics autonom sowohl im Indoor- als auch im Outdoor- und All-Terrain-Bereich mit höchsten Sicherheitsstandards. Innok Robotics hat sich erfolgreich bei mittelständischen Unternehmen und bei internationalen Großkonzernen etabliert, darunter ZF, Volvo, John Deere, Kubota, Siemens, ABB, Infineon, BASF und Surventis.

Kontakt für Medien:
Innok Robotics GmbH
Bahnweg 4, 93128 Regenstauf
Daniel Brandt (Head of Marketing & Communications)
Tel.: +49 9402 4739147
E-Mail: daniel.brandt@innok-robotics.de
Web: www.innok-robotics.de		 Pressekontakt Kapitalmarkt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Innok Robotics Group AG
Bahnweg 4
93128 Regenstauf
Deutschland
Telefon: +49 9402 47391-0
E-Mail: info@innok-robotics.de
Internet: https://www.innok-robotics.de/
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