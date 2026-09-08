EQS-News: innoscripta baut Geschäft im etablierten österreichischen Markt aus – Auftragsbestand von mehr als EUR 1 Mio. 

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innoscripta baut Geschäft im etablierten österreichischen Markt aus – Auftragsbestand von mehr als EUR 1 Mio.



08.09.2026 / 08:45 CET/CEST

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innoscripta baut Geschäft im etablierten österreichischen Markt aus – Auftragsbestand von mehr als EUR 1 Mio.

Vertriebsteam erfolgreich in Wien aufgebaut

Bereits über 30 Kunden gewonnen, datengetriebene Plattform bietet Mehrwert in einem seit 24 Jahren etablierten Markt

Tutzing, 8. September 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) baut ihre Aktivitäten im österreichischen Markt weiter aus. Ein seit diesem Jahr bestehendes, auf die österreichische Forschungsprämie spezialisiertes Team hat bereits mehr als 30 österreichische Unternehmen als Kunden gewonnen und einen Auftragsbestand von über EUR 1 Mio. aus konkreten Kundenprojekten aufgebaut. Der Wiener Standort besteht seit 2021 und diente bisher primär der Talentgewinnung für das Deutschlandgeschäft.

Die österreichische Forschungsprämie besteht seit 2002 und fördert qualifizierte F&E-Aufwendungen mit 14 %. Im Jahr 2024 beantragten österreichische Unternehmen ein Fördervolumen von insgesamt EUR 1,4 Mrd. Damit bewegt sich der österreichische Markt trotz der deutlich geringeren Größe des Landes in einer Größenordnung, die sogar oberhalb des deutschen Forschungszulagen-Auszahlungsvolumens von rund EUR 1,2 Mrd. im Jahr 2025 liegt.

Sebastian Schwertlein, COO, innoscripta SE: „Der schnelle Markterfolg in Österreich ist ein weiterer Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit unseres softwarezentrierten Ansatzes der innovativen Plattform Clusterix. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir ein sehr breites Spektrum an Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie u. a. Industrie und produzierendes Gewerbe, Software/IT, Logistik sowie Handel als Neukunden gewinnen konnten. Das zeigt, dass unser Ansatz branchenübergreifend funktioniert.“

Mit Österreich setzt innoscripta seine internationale Expansion neben den bereits erfolgten Markteintritten in Frankreich, Großbritannien und den USA weiter fort.

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

Kontaktdaten

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