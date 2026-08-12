innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
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12.08.2026 08:47:23
EQS-News: innoscripta SE: erfolgreicher US-Markteintritt – Clusterix eignet sich für neue IRS-Dokumentationsanforderungen nach Form 6765
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EQS-News: innoscripta SE
/ Schlagwort(e): Expansion
innoscripta SE: erfolgreicher US-Markteintritt – Clusterix eignet sich für neue IRS-Dokumentationsanforderungen nach Form 6765
Tutzing, 12. August 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta", ISIN: DE000A40QVM8) setzt ihre dynamische Internationalisierungsstrategie weiter um und hat wenige Monate nach dem Eintritt in den US-Markt erste Kunden gewonnen.
Zu den Neukunden zählt ein internationaler Technologiekonzern aus dem Bereich Sicherheits- und Kommunikationstechnik mit Sitz im Bundesstaat New York. Dieser Kunde nutzt die Softwareplattform Clusterix von innoscripta für die Dokumentation seiner F&E-Aktivitäten und die Inanspruchnahme steuerlicher Förderprogramme in Deutschland, den Niederlanden, den USA und Portugal.
Darüber hinaus konnte innoscripta unter anderem einen US-Anbieter von Software für klinische Studien aus Minnesota als Kunden gewinnen.
Die USA sind der größte F&E-Markt der Welt: Laut einer Analyse von EY haben die 140 größten US-Unternehmen unter den weltweiten Top-500 Unternehmen im Jahr 2025 rund 576 Mrd. EUR für Forschung und Entwicklung ausgegeben; das entspricht einem Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahr. Rund 3,4 % des US-amerikanischen BIP fließen damit in F&E-Projekte.
Zugleich verschärft die US-Steuerbehörde IRS die Anforderungen an den Nachweis qualifizierter Forschungsaufwendungen. Mit Form 6765, Section G, müssen Unternehmen ihre F&E-Projekte künftig deutlich granularer dokumentieren. Die Clusterix-Software kann F&E-Projekte transparent und detailliert nach dieser Vorgabe darstellen und eignet sich deshalb besonders für den US-Markt.
Nach den bereits erfolgten Markteintritten in Frankreich und Großbritannien setzt innoscripta mit dem Aufbau des Kundenstamms in den USA die internationale Expansion konsequent fort. Ziel von innoscripta ist es, den Anteil internationaler Umsätze mittelfristig deutlich auszubauen.
Über innoscripta
Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.
Kontaktdaten
innoscripta SE
Max Hunger
Pressekontakt
edicto GmbH
Ralf Droz / Svenja Liebig
069-905505-56
12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Bahnhofstraße 17
|82327 Tutzing
|Deutschland
|Telefon:
|+4989255553509
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|LEI Code:
|894500BA6B025ZEF0T83
|EQS News ID:
|2381078
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2381078 12.08.2026 CET/CEST
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