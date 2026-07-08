innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
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08.07.2026 08:38:54
EQS-News: innoscripta SE treibt regionale Expansion voran – neuer Standort in Hamburg
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EQS-News: innoscripta SE
/ Schlagwort(e): Expansion
innoscripta SE treibt regionale Expansion voran – neuer Standort in Hamburg
Tutzing, 8. Juli 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta“, ISIN: DE000A40QVM8) stärkt ihre Präsenz am deutschen Markt weiter und eröffnet einen neuen Standort in Hamburg. In diesem Rahmen baut innoscripta das Team mit erfahrenen Vertriebs- und Branchenexperten weiter aus. Mit dem hochqualifizierten Team sollen insbesondere der Roll-out der innovativen Clusterix Plattform zur Steigerung der Effizienz von Forschungs- & Entwicklungs-Aktivitäten vorangetrieben sowie neue Kunden gewonnen werden.
Mit der regionalen Expansion nach Hamburg ist innoscripta nun auch an einem weiteren bedeutenden Wirtschafts- und Innovationszentrum in Europa vertreten. Die Hansestadt empfiehlt sich durch zahlreiche international tätige Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Logistik, Luftfahrt, Handel und Technologie mit hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung als weiterer Standort für innoscripta.
Der neue Standort ist Teil der Wachstumsstrategie von innoscripta und untermauert die hohe Expansionsdynamik des Unternehmens. Durch die Präsenz in wirtschaftlich starken Innovationszentren will innoscripta den Pool an Top-Mitarbeiter erweitern und die Kundenbasis ausbauen. Erst vor wenigen Monaten hat innoscripta neben ihren zentralen Standorten in München und Tutzing Büros in der Finanzmetropole Frankfurt sowie im französischen Balma nahe Toulouse veröffentlicht.
Über innoscripta
Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.
Kontaktdaten
innoscripta SE
Max Hunger
Pressekontakt
edicto GmbH
Ralf Droz / Svenja Liebig
069-905505-56
08.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Bahnhofstraße 17
|82327 Tutzing
|Deutschland
|Telefon:
|+4989255553509
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|EQS News ID:
|2362140
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2362140 08.07.2026 CET/CEST
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