innoscripta Aktie

innoscripta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 08:38:54

EQS-News: innoscripta SE treibt regionale Expansion voran – neuer Standort in Hamburg

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Expansion
innoscripta SE treibt regionale Expansion voran – neuer Standort in Hamburg

08.07.2026 / 08:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

innoscripta SE treibt regionale Expansion voran – neuer Standort in Hamburg
 

Tutzing, 8. Juli 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta“, ISIN: DE000A40QVM8) stärkt ihre Präsenz am deutschen Markt weiter und eröffnet einen neuen Standort in Hamburg. In diesem Rahmen baut innoscripta das Team mit erfahrenen Vertriebs- und Branchenexperten weiter aus. Mit dem hochqualifizierten Team sollen insbesondere der Roll-out der innovativen Clusterix Plattform zur Steigerung der Effizienz von Forschungs- & Entwicklungs-Aktivitäten vorangetrieben sowie neue Kunden gewonnen werden.

Mit der regionalen Expansion nach Hamburg ist innoscripta nun auch an einem weiteren bedeutenden Wirtschafts- und Innovationszentrum in Europa vertreten. Die Hansestadt empfiehlt sich durch zahlreiche international tätige Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Logistik, Luftfahrt, Handel und Technologie mit hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung als weiterer Standort für innoscripta.

Der neue Standort ist Teil der Wachstumsstrategie von innoscripta und untermauert die hohe Expansionsdynamik des Unternehmens. Durch die Präsenz in wirtschaftlich starken Innovationszentren will innoscripta den Pool an Top-Mitarbeiter erweitern und die Kundenbasis ausbauen. Erst vor wenigen Monaten hat innoscripta neben ihren zentralen Standorten in München und Tutzing Büros in der Finanzmetropole Frankfurt sowie im französischen Balma nahe Toulouse veröffentlicht.

 

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

 

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de

 

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56

innoscripta@edicto.de

 


08.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstraße 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
EQS News ID: 2362140

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2362140  08.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

innoscripta SE Inhaber-Akt 71,10 -4,31% innoscripta SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen