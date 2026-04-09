InnoTec Aktie
WKN: 540510 / ISIN: DE0005405104
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09.04.2026 15:39:03
EQS-News: InnoTec TSS AG gibt vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt
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EQS-News: InnoTec TSS AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Die InnoTec TSS AG hat nach dem derzeitigen Stand der Aufstellung des Konzernabschlusses im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) von 8,4 Euro (Vorjahr 8,6 Mio. Euro) erzielt. Der Konzernumsatz liegt bei 119,8 Mio. Euro (Vorjahr 113,7 Mio. Euro).
Die vorgenannten Ergebnis- und Umsatzangaben für das Geschäftsjahr 2025 sind vorläufig. Die endgültigen und testierten Geschäftszahlen, die von den vorstehenden Ergebnis- und Umsatzangaben für das das Geschäftsjahr 2025 abweichen können, werden mit dem Geschäftsbericht 2025 am 30. April 2026 unter www.innotectss.de veröffentlicht.
09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|InnoTec TSS AG
|Grunerstraße 62
|40239 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 2116 10 70-0
|Fax:
|+49 2116 10 70-14
|E-Mail:
|info@innotectss.de
|Internet:
|www.innotectss.de
|ISIN:
|DE0005405104
|WKN:
|540510
|Börsen:
|Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2306088
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2306088 09.04.2026 CET/CEST
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