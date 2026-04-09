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09.04.2026 15:39:03

EQS-News: InnoTec TSS AG gibt vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

EQS-News: InnoTec TSS AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
InnoTec TSS AG gibt vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

09.04.2026 / 15:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die InnoTec TSS AG hat nach dem derzeitigen Stand der Aufstellung des Konzernabschlusses im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) von 8,4 Euro (Vorjahr 8,6 Mio. Euro) erzielt. Der Konzernumsatz liegt bei 119,8 Mio. Euro (Vorjahr 113,7 Mio. Euro).
Die vorgenannten Ergebnis- und Umsatzangaben für das Geschäftsjahr 2025 sind vorläufig. Die endgültigen und testierten Geschäftszahlen, die von den vorstehenden Ergebnis- und Umsatzangaben für das das Geschäftsjahr 2025 abweichen können, werden mit dem Geschäftsbericht 2025 am 30. April 2026 unter www.innotectss.de veröffentlicht.
 

09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InnoTec TSS AG
Grunerstraße 62
40239 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 2116 10 70-0
Fax: +49 2116 10 70-14
E-Mail: info@innotectss.de
Internet: www.innotectss.de
ISIN: DE0005405104
WKN: 540510
Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2306088

 
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2306088  09.04.2026 CET/CEST

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