EQS-News: InnoTec TSS Gruppe erzielt Umsatz- und Ergebnisanstieg

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der InnoTec TSS-Konzern einen Umsatz in Höhe von 128,8 Mio. Euro (Vorjahr 115,6 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Türsysteme erzielte 95,8 Mio. Euro gegenüber 84,6 Mio. Euro im Vorjahr. Das Geschäftsfeld Bauspezialwerte erreichte einen Umsatz in Höhe von 32,9 Mio. Euro gegenüber 31,0 Mio. Euro im Vorjahr.Das Konzern EBIT belief sich auf 15,4 Mio. Euro (Vorjahr 12,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug 12,0 % (Vorjahr 10,8 %). Der Jahresüberschuss in der AG belief sich auf 9,5 Mio. Euro (Vorjahr 8,7 Mio. Euro). Die am 16. März 2023 veröffentlichten ungeprüften Zahlen haben sich damit bestätigt.Vorstand und Aufsichtsrat der InnoTec TSS AG haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 16. Juni 2023 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro (Vorjahr 0,75 Euro) je Stückaktie zur Ausschüttung vorzuschlagen.Der vollständige Geschäftsbericht wird Ende April veröffentlicht.Düsseldorf, 19. April 2023

