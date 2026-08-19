EQS-News: INSTANT GROUP AG: Erfolgreiche Hauptversammlung bestätigt strategische Ausrichtung

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INSTANT GROUP AG: Erfolgreiche Hauptversammlung bestätigt strategische Ausrichtung



19.08.2026 / 10:19 CET/CEST

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INSTANT GROUP AG: Erfolgreiche Hauptversammlung bestätigt strategische Ausrichtung Die INSTANT GROUP AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börsen Frankfurt, München, Stuttgart) hat ihre ordentliche Hauptversammlung erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche Beschlussvorschläge wurden von den Aktionären mit deutlicher Mehrheit angenommen und bestätigen damit die strategische Ausrichtung der Gesellschaft.

Kapitalmarktkompetenz als Kern des Geschäftsmodells Die INSTANT GROUP ist seit mehr als 25 Jahren auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und ist selbst börsengelistet. Über die strategische Kooperation mit der INSTANT IPO SE als offiziellem Kapitalmarktpartner und führendem Anbieter bei Börsenmantel/SPAC-Transaktionen werden Unternehmen an die Börse geführt.





Schneller und flexibler Zugang zu Eigenkapital

Im stetigen Wandel des Marktumfeldes wird eine flexible Finanzierungsstrategie für Unternehmen zunehmend wichtiger. Gerade wachstumsorientierte Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie Kapital schnell mobilisieren können.



Klassische Finanzierungen via Fremdkapital führen zu Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen, zu Finanzierungslücken oder Schwierigkeiten bei Anschlussfinanzierungen.



Eine Börsennotierung bildet für den Zugriff auf Investoren und Eigenkapital die wichtigste Basis, um Wachstum zu finanzieren ohne die Bilanz zu belasten.



Klassische Börsengänge setzen jedoch einen langen Vorlauf und ein günstiges Kapitalmarktumfeld voraus. Das richtige Timing ist entscheidend.



Genau hier setzt die Kooperation zwischen der INSTANT GROUP und INSTANT IPO an, die Unternehmen einen schnellen, flexiblen Börsenzugang ermöglicht und zugleich die Abhängigkeit von kurzfristigen Marktphasen erheblich reduziert.



Börsenmantel als flexibles Instrument

Der schnellste und flexibelste Börsenzugang wird über Börsenmäntel realisiert.



Dass Börsenmäntel einen schnelleren Weg an die Börse ermöglichen, wird auch in der aktuellen Berichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18. August 2026 herausgestellt. Zugleich wird deutlich, dass die Qualität des Börsenmantels und die professionelle Vorbereitung der Transaktion entscheidend sind.



Dabei wird klar, dass es nicht nur um die bloße Bereitstellung eines Börsenmantels geht: Börsenmäntel werden als Instrument auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen eine schnelle, verlässliche und effiziente Umsetzung sowie die Möglichkeit den Börsenmantel gezielt in das operative Geschäft, die strategische Entwicklung und Finanzierung des Unternehmens einzubinden.



Auf Grundlage der langjährigen Börsenerfahrung der INSTANT GROUP und der Spezialexpertise der INSTANT IPO wurden Börsenmäntel kontinuierlich auf die praktischen Bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet und weiterentwickelt. Dies hat maßgeblich zur führenden Position der INSTANT IPO SE in diesem Segment beigetragen.



Kapitalmarkt als Wachstumsmotor

Der zunehmende Bedarf an flexiblen Börsenzugängen steht dabei in einem größeren wirtschaftlichen Zusammenhang. Ein leistungsfähiger Kapitalmarkt eröffnet Unternehmen Zugang zu Eigenkapital für Akquisitionen, Investitionen und weiteres Wachstum. Gleichzeitig stärken neue Börsennotierungen die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit eines Finanzplatzes.



Dieser Kreislauf kann zum Wachstumsmotor für ganze Regionen und Volkswirtschaften werden, da ein schneller, flexibler und verlässlicher Zugang zu Eigenkapital nicht nur für einzelne Unternehmen von Bedeutung ist, sondern auch ein wichtiger Baustein für einen leistungsfähigen und zukunftsorientierten Kapitalmarkt.



Strategische Ausrichtung

Vor diesem Hintergrund betrachten die INSTANT GROUP und die INSTANT IPO schnelle, flexible und verlässliche Börsenzugänge als wichtigen Baustein für die nächste Wachstumsphase von Unternehmen. Erklärtes Ziel ist es, den Börsenzugang über Börsenmäntel kontinuierlich weiterzuentwickeln und für Unternehmen stetig einfacher, planbarer und noch flexibler nutzbar zu machen.



Damit soll sich der Börsenzugang für Unternehmen zunehmend zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Finanzierungsstrategie wachstumsorientierter Unternehmen etablieren. Die langjährige Kapitalmarkterfahrung der INSTANT GROUP und die Spezialexpertise der INSTANT IPO bilden hierfür die Grundlage. Die Gesellschaften haben sich zudem frühzeitig auf einen wachsenden Bedarf an schnellen und flexiblen Börsenzugängen via Börsenmäntel ausgerichtet.



Über die Instant IPO

Die Instant IPO SE ist Deutschlands führender Anbieter börsengehandelter Gesellschaften (Börsenmäntel) und als offizieller Kapitalmarktpartner darauf spezialisiert Wachstumsunternehmen die Möglichkeit eines schnellen, flexiblen Börsenzugangs zu ermöglichen.



Über die Internetseite



Über die INSTANT GROUP

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, schnelle Börseneinführungen für wachstumsorientierte Unternehmen.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Tel.: 069/34866945

E-Mail:

Internet:



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, München, Stuttgart Durch die Verbindung praxisorientierter Börsenerfahrung mit spezialisierter Kapitalmarktkompetenz besteht ein umfassendes Verständnis für die Anforderungen von Unternehmen beim Börsengang. Hierauf aufbauend wurden über Jahre hinweg Wege optimiert wie Unternehmen schnell und flexibel an die Börse kommen.Im stetigen Wandel des Marktumfeldes wird eine flexible Finanzierungsstrategie für Unternehmen zunehmend wichtiger. Gerade wachstumsorientierte Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie Kapital schnell mobilisieren können.Klassische Finanzierungen via Fremdkapital führen zu Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen, zu Finanzierungslücken oder Schwierigkeiten bei Anschlussfinanzierungen.Eine Börsennotierung bildet für den Zugriff auf Investoren und Eigenkapital die wichtigste Basis, um Wachstum zu finanzieren ohne die Bilanz zu belasten.Klassische Börsengänge setzen jedoch einen langen Vorlauf und ein günstiges Kapitalmarktumfeld voraus. Das richtige Timing ist entscheidend.Genau hier setzt die Kooperation zwischen der INSTANT GROUP und INSTANT IPO an, die Unternehmen einen schnellen, flexiblen Börsenzugang ermöglicht und zugleich die Abhängigkeit von kurzfristigen Marktphasen erheblich reduziert.Der schnellste und flexibelste Börsenzugang wird über Börsenmäntel realisiert.Dass Börsenmäntel einen schnelleren Weg an die Börse ermöglichen, wird auch in der aktuellen Berichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18. August 2026 herausgestellt. Zugleich wird deutlich, dass die Qualität des Börsenmantels und die professionelle Vorbereitung der Transaktion entscheidend sind.Börsenmäntel werden als Instrument auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen eine schnelle, verlässliche und effiziente Umsetzung sowie die Möglichkeit den Börsenmantel gezielt in das operative Geschäft, die strategische Entwicklung und Finanzierung des Unternehmens einzubinden.Auf Grundlage der langjährigen Börsenerfahrung der INSTANT GROUP und der Spezialexpertise der INSTANT IPO wurden Börsenmäntel kontinuierlich auf die praktischen Bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet und weiterentwickelt. Dies hat maßgeblich zur führenden Position der INSTANT IPO SE in diesem Segment beigetragen.Der zunehmende Bedarf an flexiblen Börsenzugängen steht dabei in einem größeren wirtschaftlichen Zusammenhang. Ein leistungsfähiger Kapitalmarkt eröffnet Unternehmen Zugang zu Eigenkapital für Akquisitionen, Investitionen und weiteres Wachstum. Gleichzeitig stärken neue Börsennotierungen die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit eines Finanzplatzes.Dieser Kreislauf kann zum Wachstumsmotor für ganze Regionen und Volkswirtschaften werden, da ein schneller, flexibler und verlässlicher Zugang zu Eigenkapital nicht nur für einzelne Unternehmen von Bedeutung ist, sondern auch ein wichtiger Baustein für einen leistungsfähigen und zukunftsorientierten Kapitalmarkt.Vor diesem Hintergrund betrachten die INSTANT GROUP und die INSTANT IPO schnelle, flexible und verlässliche Börsenzugänge als wichtigen Baustein für die nächste Wachstumsphase von Unternehmen. Erklärtes Ziel ist es, den Börsenzugang über Börsenmäntel kontinuierlich weiterzuentwickeln und für Unternehmen stetig einfacher, planbarer und noch flexibler nutzbar zu machen.Damit soll sich der Börsenzugang für Unternehmen zunehmend zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Finanzierungsstrategie wachstumsorientierter Unternehmen etablieren. Die langjährige Kapitalmarkterfahrung der INSTANT GROUP und die Spezialexpertise der INSTANT IPO bilden hierfür die Grundlage. Die Gesellschaften haben sich zudem frühzeitig auf einen wachsenden Bedarf an schnellen und flexiblen Börsenzugängen via Börsenmäntel ausgerichtet.Die Instant IPO SE ist Deutschlands führender Anbieter börsengehandelter Gesellschaften (Börsenmäntel) und als offizieller Kapitalmarktpartner darauf spezialisiert Wachstumsunternehmen die Möglichkeit eines schnellen, flexiblen Börsenzugangs zu ermöglichen.Über die Internetseite www.instant-ipo.de können sich interessierte Unternehmen umfassend beim Marktführer Instant IPO SE über Börsenmäntel informieren, kostenloses Informationsmaterial anfordern oder ein kostenfreies Info-Gespräch vereinbaren.Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, schnelle Börseneinführungen für wachstumsorientierte Unternehmen.Kontakt:INSTANT GROUP AGTel.: 069/34866945E-Mail: info@instant.group Internet: www.instant.group ISIN: DE0005418404WKN: 541840Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, München, Stuttgart

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