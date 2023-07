EQS-News: INSTANT GROUP AG: Gesellschaft erzielt deutlich positives Jahresergebnis 2022

EQS-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Hauptversammlung

INSTANT GROUP AG: Gesellschaft erzielt deutlich positives Jahresergebnis 2022



13.07.2023 / 11:24 CET/CEST

Die INSTANT GROUP AG, als deutscher Marktführer im Bereich von alternativen Börsengängen und SPAC-/Börsenmantel-Transaktionen (Börsen Berlin, München, Stuttgart, ISIN DE0005418404), erzielte im Geschäftsjahr 2022 trotz eines schwierigen Marktumfeldes wieder ein deutlich positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von 407.720,80 . Dies entspricht einem Gewinn pro



Im Geschäftsjahr 2022 betrug das Anlagevermögen der INSTANT GROUP AG 1,677 Mio. , das Umlaufvermögen 1,421 Mio. , wobei sich der Kassenbestand auf 1,220 Mio. summierte. Die noch im Vorjahr bestandenen sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 0,5 Mio. wurden zurückgeführt.



Im Berichtsjahr standen den Erlösen aus dem Verkauf von Wertpapieren in Höhe von 1,541 Mio. , Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren in Höhe von 0,780 Mio. gegenüber. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 0,251 Mio. . Die Gesellschaft operiert nach wie vor frei von externen Verbindlichkeiten.



Im Bereich der Listingsparte wurden im Berichtsjahr sowohl SPAC-/Manteltransaktionen als auch Segmentupgrades vollzogen. Über die einzelnen Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Hauptversammlung der INSTANT GROUP AG ist für den 17. August 2023 in Bremen geplant.



Der Vorstand der INSTANT GROUP AG, Reiner Ehlerding, über das Jahresergebnis: Mit Blick auf das Marktumfeld sind wir erfreut wieder ein deutlich positives Ergebnis erzielt zu haben. Dies stärkt abermals die Wettbewerbsfähigkeit der INSTANT GROUP und zeigt das kleinere und mittlere Unternehmen branchenunabhängig den Zugang zur Börse und damit zu Eigenkapital, gerade vor dem Hintergrund eines wieder anziehenden Zinsumfeldes, suchen.



Zur Geschäftstätigkeit der INSTANT GROUP AG:

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert für aufstrebende Unternehmen über ihre Listingsparte direkte, zeitsparende Börseneinführungen.



Innerhalb der Listingsparte organisiert die INSTANT IPO SE als Kapitalmarktpartner vielfältige Varianten von Börseneinführungen, u.a. Direktlistings, Börsenmantel- sowie SPAC-Transaktionen. Außerdem betreut die INSTANT IPO Emittenten bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten und begleitet diese bei der Umsetzung ihres Wachstums (z.B. Kapitalmaßnahmen, Segmentwechsel). Neben etablierten Unternehmen zählen auch Start-ups sowie Unternehmer mit innovativen sowie disruptiven Geschäftsmodellen zum Mandantenkreis der INSTANT-Unternehmensgruppe. Das Leistungsspektrum reicht vom traditionellen Börsengang (IPO) über Direktlistings (DPO) oder zeitsparende Börsenmanteltransaktionen (Reverse IPO, Reverse Takeover, RTO, SPAC). Eine Übersicht zum gesamten Dienstleistungsspektrum der INSTANT-Unternehmensgruppe ist unter www.instant.group abrufbar.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Tel.: 069/ 34866945

E-Mail: info@instant.group

Internet:

ISIN: DE0005418404

WKN: 541840

