Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Instone Real Estate Group Aktie

Instone Real Estate Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 10:07:33

EQS-News: Instone Group schließt Konsortialfinanzierung über 47,5 Millionen Euro neu ab

EQS-News: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Instone Group schließt Konsortialfinanzierung über 47,5 Millionen Euro neu ab

08.12.2025 / 10:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Instone Group schließt Konsortialfinanzierung über 47,5 Millionen Euro neu ab

  • Abschluss eines neuen Term Loans über 47,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren zzgl. Verlängerungsoptionen von jeweils 2 x 1 Jahr
  • Möglichkeit zur Erhöhung auf bis zu 60 Mio. Euro während der Laufzeit
  • Konsortialfinanzierung wird arrangiert durch die IKB Deutsche Industriebank AG
  • Strategische Bedeutung hinsichtlich der Stärkung des Wachstumskurses

Essen, 8. Dezember 2025: Die Instone Real Estate Group SE („Instone Group“) hat eine neue Konsortialfinanzierung (Term Loan) über 47,5 Mio. Euro abgeschlossen. Die Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren zzgl. zwei jeweils einjähriger Verlängerungsoptionen. Eine Erhöhung auf bis zu 60 Mio. Euro ist während der Laufzeit möglich. Arrangeur ist die IKB Deutsche Industriebank AG, die die Konsortialfinanzierung im Privat- und Geschäftsbankensektor platziert hat.

„Der neue Term Loan ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensfinanzierung“, freut sich David Dreyfus, CFO der Instone Real Estate Group SE. „Zum 30. September verfügten wir über frei verfügbare Liquidität in Höhe von 221,5 Mio. Euro sowie zusätzlich über ungenutzte Revolving Credit Facilities in Höhe von rd. 138 Mio. Euro. Diese hervorragende Liquiditätssituation wird durch die neue Unternehmensfinanzierung in Höhe von 47,5 Mio. Euro nun zusätzlich gestärkt“, so David Dreyfus, der die Instone Group mit ihrer Liquiditätsausstattung exzellent im Markt positioniert sieht.

Die zusätzlichen Mittel werden für das weitere Unternehmenswachstum sowie für die gezielte Akquisition attraktiver Grundstücke eingesetzt. Damit verfügt die Instone Group über die Möglichkeit, in einem Marktumfeld mit aktuell geringer Wettbewerbsintensität Projekte mit überdurchschnittlichen Margen und Kapitalrenditen zu sichern.

Über Instone Real Estate Group SE (Instone Group)

Die Instone Group ist einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands und im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. Seit 1991 entwickeln wir bundesweit zukunftsfähige und nachhaltige Stadtquartiere mit Miet- und Eigentumswohnungen – für ein langfristig gutes Leben in den Metropolregionen Deutschlands. Unsere vielfältigen Fachkompetenzen erzielen in Verbindung mit effizienten Prozessen und einem soliden finanziellen Fundament echte Mehrwerte für unsere Stakeholder in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. So übernehmen wir Verantwortung für eines der dringlichsten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit – der Schaffung von bedarfsgerechtem und lebenswertem Wohnraum. Bundesweit sind 414 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 30. September 2025 umfasste das Projektportfolio 46 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 7,1 Milliarden Euro und rund 14.000 Wohneinheiten. www.instone-group.de

 

Pressekontakt:
Instone Real Estate Group SE
Franziska Jenkel
Chausseestr. 111, 10115 Berlin
Tel. +49 (0)30/6109102-36
E-Mail: presse@instone.de


08.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Telefon: +49 201 453 550
E-Mail: Investorrelations@instone.de
Internet: www.instone.de
ISIN: DE000A2NBX80
WKN: A2NBX8
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2241716

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241716  08.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Instone Real Estate Group AGmehr Nachrichten

Analysen zu Instone Real Estate Group AGmehr Analysen

01.12.25 Instone Real Estate Group Hold Deutsche Bank AG
08.11.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG
07.11.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
28.10.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
09.05.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Instone Real Estate Group AG 7,71 -2,03% Instone Real Estate Group AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen