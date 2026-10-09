CHAPTERS Group Aktie
WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309
|
09.10.2026 08:00:03
EQS-News: Interim Report for the First Half of 2026 Published
|
EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Key word(s): Half Year Report
Today, CHAPTERS Group AG published its Interim Report for the first half of 2026.
The entire Interim Report is available on our website:
09.10.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912001BNTWG0PIZYX13
|EQS News ID:
|2412796
|End of News
|EQS News Service
|
2412796 09.10.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|CHAPTERS Group AG
|42,35
|1,93%