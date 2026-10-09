CHAPTERS Group Aktie

CHAPTERS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309

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09.10.2026 08:00:03

EQS-News: Interim Report for the First Half of 2026 Published

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Key word(s): Half Year Report
Interim Report for the First Half of 2026 Published

09.10.2026 / 08:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Today, CHAPTERS Group AG published its Interim Report for the first half of 2026.

The entire Interim Report is available on our website:

Interim Report 2026

 


09.10.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Germany
Phone: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912001BNTWG0PIZYX13
EQS News ID: 2412796

 
End of News EQS News Service

2412796  09.10.2026 CET/CEST

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CHAPTERS Group AG 42,35 1,93% CHAPTERS Group AG

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