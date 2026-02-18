EQS-News: Intershop veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: INTERSHOP Communications AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Umsatz beläuft sich auf 33,3 Mio. Euro nach 38,8 Mio. Euro im Vorjahr

Cloud-Umsatz liegt mit 20,5 Mio. Euro stabil auf Vorjahresniveau – deutliche Verbesserung des Cloud-Auftragseingangs

Operatives Ergebnis (EBIT) von -2,8 Mio. Euro durch komplexes Großprojekt im Servicebereich belastet; Abnahme vor Kurzem erfolgt

Vorstandsvertrag von Markus Dränert bis März 2029 verlängert

Ausblick 2026: Nach erfolgreicher Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen rechnet Intershop mit einem ausgeglichenen Ergebnis bei leicht niedrigeren Umsatzerlösen

Jena, 18. Februar 2026 – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Gesamtumsatz in Höhe von 33,3 Mio. Euro erzielt (2024: 38,8 Mio. Euro). Während sich die Erlöse aus dem Servicebereich und dem Geschäft mit Lizenzen und Wartung rückläufig entwickelten, blieb der Umsatz des strategisch bedeutenden Cloud-Geschäfts auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei -2,8 Mio. Euro (2024: 0,1 Mio. Euro) und wurde vor allem durch ein ressourcenintensives Großprojekt sowie Aufwendungen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis belastet.

Die Umsätze im Bereich Cloud und Subscription lagen im Geschäftsjahr 2025 bei 20,5 Mio. Euro (2024: 20,5 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Umsätze am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 62 % (2024: 53 %). Der Cloud-Auftragseingang legte im Vorjahresvergleich um 9 % auf 21,7 Mio. Euro zu (2024: 20,0 Mio. Euro). Ausschlaggebend hierfür waren zahlreiche Neuabschlüsse im vierten Quartal 2025. Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) lag gegenüber dem Vorjahresstichtag unverändert bei 20,1 Mio. Euro. Der Net New ARR (vor Währungseffekten) lag aufgrund von im aktuellen Geschäftsjahr auslaufenden Kundenverträgen bei 0,6 Mio. Euro (2024: 2,7 Mio. Euro). Inklusive Währungseffekten lag der Net New ARR bei 24 TEUR. Die Cloud-Marge blieb mit 65 % stabil.

Die Erlöse aus dem Bereich Lizenzen und Wartung gingen im Berichtsjahr infolge der strategischen Fokussierung auf das Cloud-Geschäft auf 6,4 Mio. Euro zurück (2024: 9,4 Mio. Euro). Die Umsätze im Servicebereich reduzierten sich um 29 % auf 6,3 Mio. Euro (2024: 8,9 Mio. Euro). Grund dafür ist insbesondere ein komplexes Großprojekt, das deutlich mehr Ressourcen band als ursprünglich geplant. Mit der Anfang Februar 2026 erfolgten Abnahme konnte Intershop hier allerdings einen wichtigen operativen Meilenstein erreichen. Zum anderen wirkten sich Effekte aus der im Jahr 2024 initiierten Partner-First-Strategie aus, in deren Rahmen die Realisierung neuer Projekte schrittweise auf das Partnernetzwerk übertragen wurde.

Das Bruttoergebnis vom Umsatz reduzierte sich im Berichtszeitraum auf 14,7 Mio. Euro (2024: 17,7 Mio. Euro). Die Bruttomarge sank um zwei Prozentpunkte auf 44 % (2024: 46 %). Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge verringerten sich leicht um 1 % auf 17,5 Mio. Euro (2024: 17,6 Mio. Euro). Dabei erhöhten sich die Kosten im Bereich Forschung und Entwicklung um 8 % auf 7,2 Mio. Euro (2024: 6,7 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing lagen mit 6,3 Mio. Euro um 15 % niedriger als im Vorjahr (2024: 7,4 Mio. Euro). Die allgemeinen Verwaltungskosten verringerten sich ebenfalls um 4 % auf 3,2 Mio. Euro (2024: 3,3 Mio. Euro). Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich wie im Vorjahr auf 0,5 Mio. Euro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen bei 1,3 Mio. Euro (2024: 0,8 Mio. Euro); darin enthalten sind Einmalaufwendungen für Personalabbaumaßnahmen in Höhe von 0,9 Mio. Euro (2024: 0,5 Mio. Euro), die mittelfristig wesentlich zur Effizienzsteigerung beitragen und Intershops Kostenbasis weiter stabilisieren. Das operative Ergebnis (EBIT) lag damit bei -2,8 Mio. Euro (2024: 0,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich von 3,3 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf -3,2 Mio. Euro (2024: -0,4 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von -0,21 Euro entspricht (2024: -0,02 Euro).

Markus Dränert, CEO der Intershop Communications AG: „Das Geschäftsjahr 2025 war für Intershop von operativen und strukturellen Veränderungen geprägt. Ein komplexes Großprojekt im Servicebereich band erhebliche Ressourcen, wurde jedoch im Februar 2026 erfolgreich abgenommen, sodass ein zentraler operativer Meilenstein erreicht ist. Gleichzeitig haben wir mit der technologischen Weiterentwicklung unserer Plattform zu einer Agentic B2B-Commerce-Lösung, der Umsetzung der Partner-First-Strategie und der nachhaltigen Senkung unserer Kostenbasis wichtige Weichen für die zukünftige Entwicklung gestellt.“

Die Bilanzsumme des Intershop-Konzerns lag zum 31. Dezember 2025 bei 33,3 Mio. nach 37,4 Mio. Euro zum Jahresende 2024. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich deutlich auf 36 % (31. Dezember 2024: 29 %). Dabei stieg insbesondere das gezeichnete Kapital aufgrund der durchgeführten Bezugsrechtskapitalerhöhung um 4,4 Mio. Euro auf 19,0 Mio. Euro. Die liquiden Mittel betrugen 8,8 Mio. Euro zum Bilanzstichtag (31. Dezember 2024: 8,7 Mio. Euro). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtszeitraum -0,3 Mio. Euro nach 2,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Intershop beschäftigte zum 31. Dezember 2025 weltweit insgesamt 224 Mitarbeiter (31. Dezember 2024: 261 Mitarbeiter).

Im Zusammenhang mit der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens hat der Aufsichtsrat den Vertrag von CEO Markus Dränert verlängert. Der ursprünglich bis November 2026 laufende Vertrag wurde bis zum 31. März 2029 verlängert. Markus Dränert ist seit September 2025 CEO der Gesellschaft und war zuvor als COO tätig.

Frank Fischer, Aufsichtsratsvorsitzender der Intershop Communications AG: „Mit der Vertragsverlängerung von Markus Dränert setzen wir bewusst auf Kontinuität und eine langfristige strategische Perspektive. Er kennt Intershop aus der operativen Verantwortung heraus und hat die Ausrichtung der Technologie hin zur Agentic B2B-Commerce-Plattform maßgeblich mitgestaltet. Gemeinsam mit Petra Stappenbeck als CFO sehen wir das Unternehmen unter dieser Führung sehr gut aufgestellt, um die nächste Entwicklungsphase erfolgreich zu gestalten.“

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Intershop einen Cloud-Auftragseingang und einen Net New ARR auf Vorjahresniveau. Hinsichtlich des Umsatzes wird ein leicht geringerer prozentualer Rückgang im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Durch die verbesserte Kostenbasis rechnet Intershop mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis (EBIT).

Der vollständige Konzernabschluss wird Mitte März 2026 veröffentlicht. Alle in dieser Meldung genannten Geschäftszahlen sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung.

