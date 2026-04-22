EQS-News: Intershop veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2026

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Intershop veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2026



22.04.2026 / 07:35 CET/CEST

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EBIT aufgrund umgesetzter Kostenmaßnahmen mit 0,1 Mio. Euro leicht im Plus; deutlich positiver operativer Cashflow von 2,9 Mio. Euro

Positive Entwicklung wesentlicher Cloud-Kennzahlen: Auftragseingang wächst um 8 %, Clouderlöse steigen um 3 % auf 5,3 Mio. Euro

Erwarteter Rückgang der Umsatzerlöse auf 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro)

Jena, 22. April 2026 – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz in Höhe von 7,9 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro). Trotz des erwarteten Umsatzrückgangs konnte ein positives EBIT von 0,1 Mio. Euro erreicht werden, was insbesondere auf die umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Entgegen dem allgemeinen Umsatztrend steigerte Intershop die Erlöse des strategisch wichtigen Cloud-Geschäfts um 3 % auf 5,3 Mio. Euro. Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich um elf Prozentpunkte auf 67 %.

Der Cloud-Auftragseingang verzeichnete im ersten Quartal des Jahres 2026 ebenfalls einen Anstieg von 8 % auf 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro). Insgesamt zeigte sich das Neukundengeschäft dennoch weiterhin verhalten. Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) lag zum 31. März 2026 bei 19,6 Mio. Euro, was einem Rückgang von 4 % entspricht (31. März 2025: 20,4 Mio. Euro). Der New ARR lag mit 0,6 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Der Net New ARR (New ARR abzüglich Kündigungen) belief sich im ersten Quartal 2026 auf -0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro). Grund hierfür ist hauptsächlich ein Nachlaufeffekt aus dem Vorjahr, der aus nicht verlängerten und im Jahr 2026 auslaufenden Kundenverträgen resultiert. Die Cloud-Marge zeigte sich mit 65 % gegenüber dem Vorjahr (64 %) leicht verbessert.

Die Umsätze aus dem Geschäft mit Lizenzen und Wartung reduzierten sich erwartungsgemäß auf 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro). Auch die Serviceumsätze gingen im ersten Quartal wie erwartet aufgrund der strategisch beabsichtigten Verlagerung von Projekten auf das Intershop-Partnernetzwerk auf 1,6 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 2,2 Mio. Euro). Die im Februar 2026 erfolgte Abnahme des komplexen Großprojekts wirkte sich positiv auf das Ergebnis in diesem Bereich aus und führte zu einer spürbar verbesserten Servicemarge im Vergleich zu den Vorquartalen.

Das Bruttoergebnis vom Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,4 Mio.). Die Bruttomarge stieg leicht auf 49 % (Vorjahr: 48 %). Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge gingen im Zusammenhang mit den bereits im Vorjahr initiierten konsequenten Kostensenkungsmaßnahmen deutlich um 13 % auf 3,8 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro). Im Bereich Forschung und Entwicklung reduzierten sich die Kosten um 11 % und beliefen sich auf 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing lagen mit 1,3 Mio. Euro um 19 % unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro). Die allgemeinen Verwaltungskosten blieben konstant bei 0,8 Mio. Euro. Die Gesamtkosten, einschließlich Umsatzkosten und betrieblicher Aufwendungen/Erträge, reduzierten sich um 14 % auf 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro).

Auf Ertragsebene konnte Intershop in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 mit 0,1 Mio. Euro ein leicht positives Ergebnis und im Vorjahresvergleich (73 TEUR) knapp verbessertes Ergebnis erzielen. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 0,9 Mio. Euro nach 0,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Markus Dränert, CEO der Intershop Communications AG: „Das Marktumfeld bleibt anspruchsvoll – doch unsere Kostensenkungsmaßnahmen greifen, und wir haben damit die Basis für das angestrebte ausgeglichene Ergebnis für das Gesamtjahr gelegt. Derzeit richtet sich unser Fokus insbesondere auf unser für Mai geplantes Spring Release 2026: KI-Agenten, die Geschäftsprozesse automatisieren, Kosten bei unseren Kunden senken und den B2B-E-Commerce im Mittelstand neu definieren. Wir sind überzeugt, dass uns diese technologische Ausrichtung als einer der führenden Anbieter im Agentic-B2B-Commerce langfristig klar differenziert.“

Das Eigenkapital lag zum Zwischenbilanzstichtag mit 12,0 Mio. Euro auf dem Niveau zum Jahresende 2025. Die Eigenkapitalquote war mit 35 % stabil (31. Dezember 2025: 36 %). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich im Berichtszeitraum deutlich auf 2,9 Mio. Euro nach einem Mittelabfluss von 0,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die liquiden Mittel erhöhten sich zum 31. März 2026 um 25 % auf 10,9 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 8,8 Mio. Euro).

Vor diesem Hintergrund erwartet Intershop für das Gesamtjahr 2026 nach wie vor einen Cloud-Auftragseingang und einen Net New ARR auf Vorjahresniveau. Hinsichtlich des Umsatzes wird weiterhin ein leicht geringerer prozentualer Rückgang im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Durch die verbesserte Kostenbasis rechnet Intershop mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis (EBIT).

Die Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate 2026 ist unter https://www.intershop.com/de/finanzberichte verfügbar.

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