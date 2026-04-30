EQS-News: InTiCa Systems SE: Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 verschiebt sich

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InTiCa Systems SE: Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 verschiebt sich



30.04.2026 / 08:24 CET/CEST

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InTiCa Systems SE: Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 verschiebt sich

Passau, 30. April 2026 – Die InTiCa Systems SE (ISIN DE0005874846; WKN 587484) gibt bekannt, dass sich der Prüfungsprozess für den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr verzögert.

Die Gesellschaft befindet sich derzeit noch in Abstimmung mit dem zuständigen (Konzern-)Abschlussprüfer Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung Nürnberg, über den Abschluss der Prüfungshandlungen für das Geschäftsjahr 2025.

Der geprüfte und testierte Jahresabschluss und Konzernabschluss sollen nun am 20. Mai 2026 veröffentlicht werden. Die Gesellschaft rechnet jedoch nicht damit, dass es wesentliche Änderungen zu den am 2. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen einschließlich der bestätigten Prognose für das Geschäftsjahr 2025 geben wird.

InTiCa Systems SE

Der Vorstand

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Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien , Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.