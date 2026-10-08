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08.10.2026 11:13:53

EQS-News: InTiCa Systems SE wechselt zum 14. Oktober 2026 in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-News: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges
InTiCa Systems SE wechselt zum 14. Oktober 2026 in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

08.10.2026 / 11:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

InTiCa Systems SE wechselt zum 14. Oktober 2026 in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse


Passau, 8. Oktober 2026 – Die InTiCa Systems SE (ISIN: DE0005874846) hat gemeinsam mit der Frankfurter Wertpapierbörse sämtliche Formalitäten für den angekündigten Segmentwechsel erfolgreich abgeschlossen. Der Wechsel durch den Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) und die Einbeziehung in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt planmäßig zum 14. Oktober 2026.

Wie bereits am 13. August 2026 bekanntgegeben, hatte der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Wechsel in das Scale-Segment beschlossen. Der letzte Handelstag der Aktien im Prime Standard ist der 13. Oktober 2026. Ab dem 14. Oktober 2026 werden die Aktien der InTiCa Systems SE im Scale-Segment gehandelt. Die Handelbarkeit der Aktien bleibt dabei durchgehend gewährleistet.

Weniger Regulierung bei gleicher Kapitalmarktnähe

Das Segment Scale richtet sich gezielt an wachstumsorientierte kleine und mittelständische Unternehmen und entspricht nach Einschätzung des Vorstands besser der aktuellen Unternehmensgröße sowie der Kapitalmarktausrichtung der InTiCa Systems SE. Der Segmentwechsel ermöglicht eine deutliche Reduzierung des regulatorischen und administrativen Aufwands, ohne die Präsenz am Kapitalmarkt zu beeinträchtigen. Das Scale-Segment bietet einen geeigneten und angemessenen Handelsrahmen für die Aktien der InTiCa Systems SE, die dadurch Ressourcen verstärkt für das operative Geschäft einsetzen kann, ohne auf eine öffentliche Handelbarkeit der Aktien an einer deutschen Wertpapierbörse zu verzichten.

Rechtsgrundlage für diesen Schritt ist das seit Februar 2026 geltende Standortförderungsgesetz (StoFöG), das einen Wechsel aus dem regulierten Markt in einen KMU-Wachstumsmarkt ohne ein begleitendes Delisting-Erwerbsangebot ermöglicht (§ 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 lit. a) BörsG).

Die InTiCa Systems SE wird ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie den Kapitalmarkt weiterhin transparent und zeitnah über alle wesentlichen Entwicklungen informieren.

 

InTiCa Systems SE

 

Der Vorstand

 

 KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender

 TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0

 FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15

 MAIL investor.relations@intica-systems.com 

 

Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

 


08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InTiCa Systems SE
Spitalhofstraße 94
94032 Passau
Deutschland
Telefon: 0851 / 96692 0
Fax: 0851 / 96692 15
E-Mail: investor.relations@intica-systems.com
Internet: www.intica-systems.com
ISIN: DE0005874846
WKN: 587484
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200OHW2F5WI2XCQ46
EQS News ID: 2412542

 
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2412542  08.10.2026 CET/CEST

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