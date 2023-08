EQS-News: IONOS mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2023

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

IONOS mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2023



03.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Kunden im ersten Halbjahr: + 105.000 auf 6,1 Mio.

Umsatz: + 12,5 % (yoy) von 629,8 Mio. auf 708,6 Mio. EUR

EBITDA: + 20,0 % (yoy) von 170,1 Mio. auf 204,0 Mio. EUR

Bereinigtes EBITDA: + 10,7 % (yoy) von 181,4 Mio. auf 200,8 Mio. EUR

Prognose 2023 bestätigt Karlsruhe / Berlin, 3. August 2023. IONOS Group SE, der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen, hat seinen erfolgreichen Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt. Dies spiegelt sich sowohl in der positiven Entwicklung von Umsatz und EBITDA im 1. Halbjahr 2023 als auch im Anstieg der Kundenzahl um 105.000 auf 6,1 Mio. wider. Die Umsatzerlöse der Gesellschaft stiegen in der ersten Jahreshälfte 2023 um 12,5 % von 629,8 Mio. EUR (H1 2022) auf 708,6 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA[1] stieg trotz weiterhin hoher Marketingausgaben, insbesondere zur Steigerung der IONOS Markenbekanntheit, um 10,7 % auf 200,8 Mio. EUR. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 28,3 % im 1. Halbjahr 2023 entsprechend nur leicht unter dem Vorjahreszeitraum (H1 2022: 28,8 %). Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) lag im 1. Halbjahr 2023 bei 0,68 EUR[2] gegenüber 0,39 im ersten Halbjahr 2022. Der Anstieg der Umsatzerlöse ist neben dem weiter hohen Wachstum des Aftermarket-Geschäfts im Wesentlichen auf die positive Entwicklung des Neukundengeschäfts und das erfolgreiche Cross- und Upselling der Bestandskunden zurückzuführen. Produkte und Innovationen Die IONOS Group SE steht für innovative, webbasierte Produkte und Applikationen. Neben der ständigen Optimierung sowie der Sicherstellung des zuverlässigen Betriebs aller Dienste haben die IONOS Programmierer, Produktmanager und technischen Administratoren an zahlreichen Projekten in den Bereichen Cloud Solutions und Web Presence & Productivity gearbeitet. Dazu gehören beispielsweise die Erweiterung von Database-as-a-Service mit MongoDB als dokumentenbasierte NoSQL Datenbank, die Einführung der OpenSource Lösung Managed Stackable als erstes Managed Big Data Produkt sowie der Start eines Textgenerators mit KI-Technologie im Homepage-Baukasten MyWebsite. Für das zweite Halbjahr plant IONOS eine Reihe weiterer KI-Produktinnovationen. Ausblick 2023 Nach erfolgreichem Abschluss des 1. Halbjahres bestätigt die IONOS Group SE ihre Prognose für 2023 und erwartet gegenüber dem Vorjahr unverändert einen währungsbereinigten Anstieg der Umsatzerlöse um ca. 10 % auf rund 1,4 Mrd. EUR. Das bereinigte EBITDA soll um mindestens 10 % zulegen und die bereinigte EBITDA Marge mindestens 27 % betragen. In der zweiten Jahreshälfte, insbesondere im vierten Quartal, sieht die Planung von IONOS höhere Marketingausgaben zur weiteren Steigerung der Markenbekanntheit vor, unter anderem durch neue TV-Kampagnen in den wichtigsten Zielmärkten der Gruppe, die in Teilen früher im ersten Halbjahr 2023 geplant waren. Quartalsentwicklung: Veränderung zum Vorjahresquartal in T Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q2 2022 Veränderung Umsatz 323.835 339.322 353.794 354.850 318.391 11,5 % EBITDA 88.813 61.495 92.752 111.263 83.969 32,5 % Bereinigtes EBITDA 94.352 69.892 86.205 114.644 89.605 27,9 % EBIT 60.763 34.013 65.871 84.512 55.358 52,7 % [1] Bereinigt um Investitionen in die Erweiterung des Produktportfolios, höhere Aufwendungen für bereinigte Sonder-Sachverhalte, insbesondere die Ablösung von Systemen der United Internet Gruppe im Rahmen der Aufstellung der IONOS Group als eigenständiger Konzern, Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung des IPO sowie weitere Sondereffekte, etwa Aufwendungen im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. [2] EPS ohne nicht-cashwirksame Bewertungseffekte aus der bedingten Kaufpreisverbindlichkeit (1. Halbjahr 2023: +0,26 EUR; 1. Halbjahr 2022: +0,06 EUR). Aus Vergleichbarkeitsgründen wurde das EPS wie für Q2 2023 auch für das 1. Halbjahr 2022 auf Grundlage des gewichteten Durchschnitts der im Umlauf befindlichen Aktien von 116.084 Tsd. Stück berechnet. In diesem Durchschnitt ist die Kapitalerhöhung von 360.001 EUR auf 140.000.000 EUR aus Gesellschaftsmitteln am 1. Februar 2023 abgebildet.

Über IONOS IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat 6,1 Millionen Kundinnen und Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence & Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als One-Stop-Shop" für alle Digitalisierungs-Bedürfnisse von Domains und Webhosting über klassische Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud wechseln möchten.

Pressekontakt: Andreas Maurer Telefon: (02602) 96-1275 press@ionos-group.com

