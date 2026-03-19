IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
19.03.2026 07:30:04
EQS-News: IONOS mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025 – Profitabilität auf Rekordniveau
|
EQS-News: IONOS Group SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Karlsruhe / Berlin, 19. März 2026. Die IONOS Group SE hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Kundenzahl und Profitabilität konnten deutlich gesteigert werden.
Die IONOS-Kundenbasis wuchs im Geschäftsjahr 2025 um rund 310.000 auf 6,63 Millionen Kunden (2024: 6,32 Mio. Kunden), und damit deutlich stärker als im Vorjahreszeitraum (2024: +160.000).
Der Umsatz erhöhte sich 2025 um 5,5 % auf 1.316,9 Mio. € (2024: 1.248,1 Mio. €). Ohne Währungseffekte hätte das Wachstum 6,1 % betragen.
Das bereinigte EBITDA stieg 2025 überproportional um 18,5 % auf 485,2 Mio. € (2024: 409,4 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend deutlich von
Der Vorstand der IONOS Group SE hat im September entschieden, die Sedo GmbH, und somit das Segment „AdTech“, zum Verkauf zu stellen und sich auf die Kerngeschäftsfelder „Web Presence & Productivity“ sowie „Cloud Solutions“ zu fokussieren. Aufgrund dieser Entscheidung wird das Segment „AdTech“ gemäß IFRS 5 separat als nicht-fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Finanzkennzahlen des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.
Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 1,02 € im Vorjahr auf 1,53 € in 2025. Ursächlich für den starken Anstieg waren vor allem die höhere Profitabilität sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen.
„2025 war für IONOS erneut ein sehr erfolgreiches Jahr, strategisch und operativ. Wir haben unsere Profitabilität enorm gesteigert und unseren Fokus als Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen weiter geschärft“, sagt Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE. „Gleichzeitig haben wir mit unserem neuen KI-Ökosystem „IONOS Momentum“ erste KI-Anwendungen für Unternehmen jeder Größe einfach nutzbar gemacht. Die Kombination aus anwendbarer KI und unserer sicheren und souveränen europäischen Cloud-Infrastruktur ist der Wachstumsmotor für die kommenden Jahre.“
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet IONOS erneut einen sehr guten Geschäftsverlauf. Insgesamt wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 7 % (2025: 1.316,9 Mio. €) erwartet, bzw. ca. 8 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen.
IONOS profitiert dabei von den positiven Umsatzeffekten des Neukundenwachstums im Jahr 2025, das auch 2026 anhalten soll, sowie vom Up- und Cross-Selling an über 6,6 Millionen Bestandskunden. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft großes Wachstumspotenzial aus bereits bestehenden, aber insbesondere auch aus neuen KI-Funktionen.
Damit einhergehend plant IONOS eine weitere Steigerung der Profitabilität: Das bereinigte EBITDA soll 2026 auf rund 530 Mio. € steigen (2025: 485,2 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge wird für 2026 zwischen 37 und 38 % erwartet (2025: 36,8 %).
Presse:
Investor Relations:
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Telefon:
|+49 721 170 5522
|E-Mail:
|info@ionos-group.com
|ISIN:
|DE000A3E00M1
|WKN:
|A3E00M
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse
|EQS News ID:
|2294002
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2294002 19.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
19.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende deutlich ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX rauscht am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|ROUNDUP: UI-Tochter Ionos steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt deutlich zu (dpa-AFX)
|
19.03.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Ionos auf 'Buy' - Ziel 45,50 Euro (dpa-AFX)