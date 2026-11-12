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12.11.2026 07:30:24

EQS-News: IONOS mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2026 - Wachstum bei Kunden, Umsatz und Ergebnis

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
IONOS mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2026 - Wachstum bei Kunden, Umsatz und Ergebnis

12.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • + 370.000 auf 7,00 Mio. Kunden
  • + 7,6 % Umsatz auf 1.054,6 Mio. € (+ 8,4 % ohne Währungseffekte)
  • + 5,9 % bereinigtes EBITDA auf 390,3 Mio. €
  • Prognose 2026 bestätigt: ca. 530 Mio. € bereinigtes EBITDA bei ca. 8 % Umsatzwachstum

 

Karlsruhe / Berlin, 12. November 2026. Die IONOS Group SE hat ihren Wachstumskurs in den ersten 9 Monaten 2026 fortgesetzt. Umsatz, bereinigtes EBITDA und Kundenzahl entwickelten sich positiv.

Geschäftsverlauf

Die IONOS-Kundenbasis wuchs in den ersten 9 Monaten 2026 um rund 370.000 auf 7,00 Millionen Kunden (31.12.2025: 6,63 Mio. Kunden) und damit deutlich stärker als im Vorjahreszeitraum (9M 2025: +210.000).

Der Umsatz erhöhte sich um 7,6 % auf 1.054,6 Mio. € (9M 2025: 980,2 Mio. €). Ohne Währungseffekte lag das Wachstum bei 8,4 %.

Das bereinigte EBITDA stieg trotz im Vergleich zum Vorjahr nochmals stärkeren Investitionen ins Kundenwachstum in den ersten 9 Monaten 2026 um 5,9 % auf 390,3 Mio. € (9M 2025: 368,4 Mio. €), die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 37,0 % (9M 2025: 37,6 %). Im dritten Quartal 2026 stieg die bereinigte EBITDA-Marge auf 41,0 % (Q3 2025: 40,6 %).

Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 1,14 € im Vorjahr auf 1,39 € in den ersten 9 Monaten 2026. Ursächlich für den starken Anstieg waren vor allem das höhere EBITDA sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Das starke Kundenwachstum zeigt, dass IONOS die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen erfüllt. Mit passgenauen Lösungen bringen wir KMU digital nach vorne und ermöglichen ihnen, die Chancen Künstlicher Intelligenz noch besser zu nutzen“, sagt Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE. „Mit weiteren Produkten für IONOS Momentum, die wir kontinuierlich ausrollen, bauen wir unser KI-Ökosystem aus und schaffen eine wichtige Grundlage für künftiges Wachstum.“

Ausblick 2026 bestätigt

Für den weiteren Geschäftsverlauf 2026 erwartet IONOS eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung und bestätigt seine Prognose. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll ca. 8 % (2025: 1.316,9 Mio. €) betragen bzw. ca. 9 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen. Das bereinigte EBITDA soll unverändert rund 530 Mio. € erreichen (2025: 485,2 Mio. €), die bereinigte EBITDA-Marge bei 37 - 38 % liegen (2025: 36,8 %).

 

Presse:
Andreas Maurer
press@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957065
 

Investor Relations:
Stephan Gramkow
investor-relations@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957097


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IONOS Group SE
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56410 Montabaur
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E-Mail: info@ionos-group.com
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse
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