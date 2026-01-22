EQS-News: ISG Multi Public Cloud Services Studie 2025: DATAGROUP mit fünf Platzierungen unter den Top-Anbietern

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

ISG Multi Public Cloud Services Studie 2025: DATAGROUP mit fünf Platzierungen unter den Top-Anbietern



22.01.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ISG Multi Public Cloud Services Studie 2025: DATAGROUP mit fünf Platzierungen unter den Top-Anbietern



Pliezhausen, 21. Januar 2026 – DATAGROUP ist in der aktuellen ISG Provider Lens® Studie „Multi Public Cloud Services 2025“ in fünf Bewertungskategorien vertreten und wurde in drei davon als Leader ausgezeichnet. Diese breite Abdeckung belegt die Fähigkeit, den gesamten Prozess moderner Cloud-Nutzung abzudecken, von der strategischen Beratung über den Aufbau und Betrieb komplexer Multicloud-Umgebungen bis hin zur FinOps-basierten Optimierung im laufenden Betrieb.

Die von der Information Services Group (ISG) durchgeführte Studie analysiert jährlich Service-Provider im Bereich Multi Public Cloud Services. Bewertet werden unter anderem technische Kompetenz, Portfolio-Attraktivität, Sicherheitsstandards sowie regulatorische Compliance. Die diesjährigen Ergebnisse weisen DATAGROUP eine starke Präsenz in den untersuchten Segmenten des deutschen Marktes zu.

Leader-Platzierungen in drei zentralen Cloud-Bereichen

Die Spitzen-Einstufung als Leader erhielt DATAGROUP in den Kategorien „Hyperscale Infrastructure and Platform Services“, „SAP HANA Infrastructure Services“ sowie „Managed Services – Midmarket“. Diese Segmente bilden wesentliche Bausteine für den Betrieb und die Weiterentwicklung moderner Cloud-Infrastrukturen. Sie umfassen unter anderem den sicheren Betrieb skalierbarer Plattformen, die Bereitstellung leistungsfähiger SAP-HANA-Infrastrukturen sowie die kontinuierliche Betreuung und Optimierung von Cloud-Umgebungen im Mittelstand.

In weiteren Bereichen erfolgte eine Einordnung als Rising Star in der Kategorie „Consulting and Transformation Services – Midmarket“ sowie als Contender in der Kategorie „FinOps Services and AI-driven Optimization“. Diese Kategorien decken Beratungs- und Transformationsleistungen, kostenorientierte Governance-Modelle sowie den Aufbau ab. Die Einstufungen zeigen, dass DATAGROUP auch in diesen Feldern über essenzielle fachliche Tiefe und Marktrelevanz verfügt.

Bedeutung der Ergebnisse für den operativen Betrieb

Mark Schäfer, Vorstand Produktion bei DATAGROUP, erklärt: „Die Ergebnisse der Studie spiegeln unsere technische Substanz und unsere operative Verlässlichkeit wider, die für den stabilen Betrieb moderner Cloud-Infrastrukturen erforderlich sind. Entscheidend ist für viele unserer Kunden, dass Beratung, Migration und Betrieb nahtlos ineinandergreifen. Die Studie bestätigt, dass wir diese Anforderungen in zentralen Cloud-Bereichen konsistent erfüllen.“

ISG hebt insbesondere die Ausrichtung auf den deutschen Mittelstand, die Expertise in regulierten Branchen sowie die Einhaltung von Vorgaben wie DSGVO, KRITIS und DORA hervor. Grundlage hierfür ist unter anderem der Betrieb aus zertifizierten Datacentern in Deutschland. Auch die Automation durch eine eigene souveräne KI-Plattform sowie der erfolgreiche Einsatz von FinOps-Methoden wurde honoriert.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Über ISG

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, KI-orientiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend in der Beschaffung von Technologie und Business-Services und nimmt inzwischen eine Spitzenstellung bei der KI-Nutzung ein; damit kann Organisationen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum verholfen werden.



Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Kompetenz seiner 1.600 Experten weltweit, die gemeinsam Kunden dabei unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.



Weitere Informationen finden Sie auf der ISG-Webseite.

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de